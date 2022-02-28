Виталий КЛИЧКО: «В Киеве мародеров будут обезвреживать без предупреждения»

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что в городе самым жестким образом планируют бороться с мародерами.

«Город живет в новых условиях - условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения».

«Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным», - сказал Кличко.