Виталий КЛИЧКО: «В Киеве мародеров будут обезвреживать без предупреждения»

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что в городе самым жестким образом планируют бороться с мародерами.
«Город живет в новых условиях - условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения».
«Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным», - сказал Кличко.
Источник — РБК-Украина
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