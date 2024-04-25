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  4. ВИДЕО. В УЕФА поздравили легенду Динамо с ДР и вспомнили его гол топ-клубу
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 12:17 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:11
2732
5

ВИДЕО. В УЕФА поздравили легенду Динамо с ДР и вспомнили его гол топ-клубу

Сегодня, 25 апреля, Олегу Гусеву исполнился 41 год

25 апреля 2024, 12:17 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:11
2732
5
ВИДЕО. В УЕФА поздравили легенду Динамо с ДР и вспомнили его гол топ-клубу
ФК Динамо. Олег Гусев

Сегодня, 25 апреля, экс-игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу Олег Гусев празднует день рождения. Легенде «бело-синих» исполнился 41 год.

Пресс-служба УЕФА поздравила Гусева с днем рождения и вспомнила его гол в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2010/2011 против «Манчестер Сити» (2:0).

Гусев выступал за «Динамо» с лета 2003 года. Футболист пять раз становился чемпионом Украины, столько же – обладателем национального Кубка, а также трижды выигрывал Суперкубок. В общей сложности за столичный гранд во всех турнирах полузащитник провел 438 матчей и забил 96 голов. Также на счету Гусева 98 поединков и 13 забитых мячей в футболке сборной Украины.

Ранее Гусев третий раз стал отцом.

ВИДЕО. В УЕФА поздравили легенду Динамо с ДН и вспомнили его гол топ-клубу

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Олег Гусев Динамо Киев день рождения видео УЕФА Манчестер Сити Лига Европы
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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Комментарии 5
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potemkin78
да были времена когда ДК проходило МС и это не фантастика, как и Барсу с Реалом
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+6
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😼
Динамо і МС ( 2:0 ) голи тоді забивали спочатку Андрюха, а потім Олег
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+2
😼
Красава👏
З Днюхою!
Ответить
+1
Spaceman
Ну і де ж відео?
Ответить
0
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