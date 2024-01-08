Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 15:14 |
2109
7

ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

У Олега Гусева родился сын

08 января 2024, 15:14 |
2109
7
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Instagram. Олега Гусева

У бывшего полузащитника киевского «Динамо», а на сегодняшний день помощника главного тренера «бело-синих», 40-летнего Олега Гусева родился сын.

Об этом бывший футболист сборной Украины сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.

Для Олега и его жены Валерии это первый общий ребенок. Пара в марте 2023 года обручилась.

У Олега также есть двое детей от двух бывших жен. Ранее Олег Гусев был женат на Олесе, после чего 8 лет прожил в браке с Марией. От первой жены в Гусева есть сын Алексей. От второго брака у него есть дочь Александра.

ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

По теме:
Чемпионы европейских стран. Названы соперники Динамо на сборе в Турции
ФОТО. Величайший атлет. Роналду показал стальные мышцы
«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах
Олег Гусев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма
Футбол | 08 января 2024, 10:19 4
Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма
Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма

«Галактикос» ищут звездного нападающего

Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»
Футбол | 07 января 2024, 17:27 3
Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»
Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»

Тренер «Марселя» – о встрече с Жузепом Гвардиолой

Уиган – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 08.01.2024, 15:07
Уиган – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Уиган – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Футбол | 07.01.2024, 18:37
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Футбол | 07.01.2024, 17:21
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KvlaD
теперь можно и за бугор на законных основаниях валить 
Ответить
+2
nivavn
ДЕмобілізація!!!...
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Вітаю з хет триком) 
Ответить
-2
Евгений Кожушко
Мало повітряних кульок 😅🤦‍♂️ Який в цьому сенс?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 4
Футбол
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем