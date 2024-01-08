ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

У бывшего полузащитника киевского «Динамо», а на сегодняшний день помощника главного тренера «бело-синих», 40-летнего Олега Гусева родился сын.

Об этом бывший футболист сборной Украины сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.

Для Олега и его жены Валерии это первый общий ребенок. Пара в марте 2023 года обручилась.

У Олега также есть двое детей от двух бывших жен. Ранее Олег Гусев был женат на Олесе, после чего 8 лет прожил в браке с Марией. От первой жены в Гусева есть сын Алексей. От второго брака у него есть дочь Александра.

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