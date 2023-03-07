Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гусев вновь женился. В третий раз
Украина. Премьер лига
07 марта 2023, 11:20 | Обновлено 07 марта 2023, 11:28
3263
11

Гусев вновь женился. В третий раз

Экс-хавбек в очередной раз вступил в брак

07 марта 2023, 11:20 | Обновлено 07 марта 2023, 11:28
3263
11
Гусев вновь женился. В третий раз
ФК Динамо Киев. Олег Гусев

39-летний бывший полузащитник киевского «Динамо», а ныне один из тренеров команды Олег Гусев вновь женился. Это уже третий брак экс-игрока сборной Украины.

В конце 2021 года Гусев расстался с Марией, с которой прожил в браке 8 лет. До этого Олег был женат на Олесе.

Очередную жену экс-футболиста зовут Валерия. Именно она обнародовала данные о свадьбе с Гусевым, поделившись в Инстаграм соответствующим совместным фото. Кроме этого, в профиле девушка подписана как Валерия Гусева.

У Олега Гусева есть сын Алексей от первого брака. Гусев-младший уже имеется на своем счету дебют в первой команде «Динамо» Киев в товарищеском матче. От второго брака у бывшего игрока есть дочь Александра.

По теме:
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Гусев, Ротань и еще 17 тренеров получили PRO-диплом УЕФА
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
Олег Гусев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Война | 06 марта 2023, 15:11 23
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута

На этот момент принято решение оборонять город

УСИК: «Много общаюсь с ребятами, которые сейчас на передовой»
Бокс | 07 марта 2023, 09:19 3
УСИК: «Много общаюсь с ребятами, которые сейчас на передовой»
УСИК: «Много общаюсь с ребятами, которые сейчас на передовой»

Украинский боксер – о своем пребывании в теробороне

Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Футбол | 06.03.2023, 20:40
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Футбол | 06.03.2023, 23:01
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
Зинченко установил рекорд уик-энда в топ-5 лигах по важному показателю
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Футбол | 06.03.2023, 11:56
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fred14
Бабы доят зная что есть бабло .Был бы рабочим никто б и не глянул 
Ответить
+4
Обсервер Влад
Мля такі всі експєрДи тут зібралися - строять з себе великих умніків, ніби щось розуміють у цьому житті  А на ділі тупа школоло, яка тільки те і може, що др0чити на подібні новини 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
marko2020
Нє, ну ця вже точно-точно з ним через безмежне кохання, а не через гроші😌
Ответить
+2
Kain_X_Rain
Хто небудь скажіть йому,що зараз не треба спочатку одруживатись а потім тільки ....)
Ответить
+2
Fred14
Можно хлопать кого угодно .зачем жениться 
Ответить
+1
Zhez53
Хобби у Олежки такое, что ли??? 
Ответить
+1
Serhii P.
От шалун )
Ответить
+1
Chystyi_stavok
Легендарний Лотар Маттеус взагалі 5 разів одружувався.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
06.03.2023, 14:13 75
Футбол
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
Умер экс-игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
06.03.2023, 11:25 1
Футбол
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 14
Бокс
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 32
Бокс
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
05.03.2023, 23:38 40
Теннис
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
Экс-игрока Зари отстранили от игр в Германии из-за поддержки россии
07.03.2023, 02:57 3
Футбол
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
05.03.2023, 10:00 10
Футбол
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
07.03.2023, 06:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности