Гусев вновь женился. В третий раз

39-летний бывший полузащитник киевского «Динамо», а ныне один из тренеров команды Олег Гусев вновь женился. Это уже третий брак экс-игрока сборной Украины.

В конце 2021 года Гусев расстался с Марией, с которой прожил в браке 8 лет. До этого Олег был женат на Олесе.

Очередную жену экс-футболиста зовут Валерия. Именно она обнародовала данные о свадьбе с Гусевым, поделившись в Инстаграм соответствующим совместным фото. Кроме этого, в профиле девушка подписана как Валерия Гусева.

У Олега Гусева есть сын Алексей от первого брака. Гусев-младший уже имеется на своем счету дебют в первой команде «Динамо» Киев в товарищеском матче. От второго брака у бывшего игрока есть дочь Александра.