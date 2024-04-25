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Англия
25 апреля 2024, 15:57 | Обновлено 25 апреля 2024, 15:59
349
0

Тренер Эвертона рассказал о характере травмы Миколенко

Пока подробностей не так уж и много

25 апреля 2024, 15:57 | Обновлено 25 апреля 2024, 15:59
349
0
Тренер Эвертона рассказал о характере травмы Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о характере травмы украинского фулбека «ирисок» Виталия Миколенко, которую тот получил во вчерашнем поединке АПЛ против «Ливерпуля» (2:0).

«Завтра мы узнаем больше, но он отыграл первый тайм, благослови его Бог. Кстати, это лодыжка, но больше мы не узнаем до завтра», - заявил Дайч на послематчевой пресс-конференции.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», однако после перерыва был заменен в связи с повреждением на Эшли Янга.

Ранее в отечественных СМИ появилось предположение от эксперта по спортивной медицине, что на восстановление Миколенко потребуется от двух до шести недель.

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Алексей Сливченко Источник: LiverpoolWorld
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