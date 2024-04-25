Тренер Эвертона рассказал о характере травмы Миколенко
Пока подробностей не так уж и много
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о характере травмы украинского фулбека «ирисок» Виталия Миколенко, которую тот получил во вчерашнем поединке АПЛ против «Ливерпуля» (2:0).
«Завтра мы узнаем больше, но он отыграл первый тайм, благослови его Бог. Кстати, это лодыжка, но больше мы не узнаем до завтра», - заявил Дайч на послематчевой пресс-конференции.
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона», однако после перерыва был заменен в связи с повреждением на Эшли Янга.
Ранее в отечественных СМИ появилось предположение от эксперта по спортивной медицине, что на восстановление Миколенко потребуется от двух до шести недель.
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