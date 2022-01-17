ВИДЕО. Джокович после депортации из Австралии приземлился в Дубае

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Дубай после своей депортации из Австралии. Напомним, 16 января Джокович окончательно проиграл суд и был лишен австралийской визы.
JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH— Dan Murphy (@dan_murphy) January 17, 2022
Источник — Sport.ua
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