ВИДЕО. Джокович после депортации из Австралии приземлился в Дубае

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Дубай после своей депортации из Австралии. Напомним, 16 января Джокович окончательно проиграл суд и был лишен австралийской визы.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH