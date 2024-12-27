Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «Фулхэм превращает футбольный матч в баскетбольную игру»
Англия
27 декабря 2024, 09:16 |
718
0

Энцо МАРЕСКА: «Фулхэм превращает футбольный матч в баскетбольную игру»

Наставник лондонского «Челси» недоволен поединком в чемпионате

27 декабря 2024, 09:16 |
718
0
Энцо МАРЕСКА: «Фулхэм превращает футбольный матч в баскетбольную игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

26 декабря лондонский «Челси» уступил «Фулхэму» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 1:2. Главный тренер хозяев Энцо Мареска прокомментировал игру своих подопечных:

«Вероятно, мы могли лучше управлять игрой, поскольку знали, что они (игроки «Фулхэма» – прим.) очень сильны в быстрых атаках. Трудно найти такую ​​команду с таким количеством игроков, которые могут много бегать. Думаю, в первом тайме мы это хорошо контролировали. Однако, в первые 15-20 минут второго тайма мы не смогли с этим бороться.

Для меня было важно использовать короткие передачи, чтобы в случае потерь мы могли быть более агрессивными. Когда мы использовали длинные забросы, то были уязвимы и легко теряли мяч. Это урок, который мы должны запомнить.

«Фулхэм» – это та команда, которая будет атаковать очень быстро и сделает футбольный матч похожим на баскетбольную игру. Это невыгодно для нас, мы должны были с этим бороться», – считает Мареска.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» рассказал, почему сделал мало замен в матче чемпионата.

По теме:
«Этот сезон – особенный». Салах оценил шансы Ливерпуля на триумф в АПЛ
«До конца». Аморим рассказал новые подробности относительно Рэшфорда
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Фулхэм Челси - Фулхэм Энцо Мареска
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Футбол | 26 декабря 2024, 16:27 1
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ

Манчестер Сити снова не выиграл

Видео поединка Усика и Фьюри заблокировано. При чем тут УЕФА?
Бокс | 27 декабря 2024, 09:51 0
Видео поединка Усика и Фьюри заблокировано. При чем тут УЕФА?
Видео поединка Усика и Фьюри заблокировано. При чем тут УЕФА?

Боксеры провели реванш 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Футбол | 26.12.2024, 10:03
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Лучший клуб Южной Америки нацелился на игрока Шахтера стоимостью в €10 млн
Футбол | 27.12.2024, 08:29
Лучший клуб Южной Америки нацелился на игрока Шахтера стоимостью в €10 млн
Лучший клуб Южной Америки нацелился на игрока Шахтера стоимостью в €10 млн
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Бокс | 26.12.2024, 18:45
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
25.12.2024, 22:02
Футбол
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
25.12.2024, 14:01 15
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
26.12.2024, 09:22 14
Бокс
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем