Энцо МАРЕСКА: «Фулхэм превращает футбольный матч в баскетбольную игру»
Наставник лондонского «Челси» недоволен поединком в чемпионате
26 декабря лондонский «Челси» уступил «Фулхэму» в матче 18-го тура АПЛ со счетом 1:2. Главный тренер хозяев Энцо Мареска прокомментировал игру своих подопечных:
«Вероятно, мы могли лучше управлять игрой, поскольку знали, что они (игроки «Фулхэма» – прим.) очень сильны в быстрых атаках. Трудно найти такую команду с таким количеством игроков, которые могут много бегать. Думаю, в первом тайме мы это хорошо контролировали. Однако, в первые 15-20 минут второго тайма мы не смогли с этим бороться.
Для меня было важно использовать короткие передачи, чтобы в случае потерь мы могли быть более агрессивными. Когда мы использовали длинные забросы, то были уязвимы и легко теряли мяч. Это урок, который мы должны запомнить.
«Фулхэм» – это та команда, которая будет атаковать очень быстро и сделает футбольный матч похожим на баскетбольную игру. Это невыгодно для нас, мы должны были с этим бороться», – считает Мареска.
Ранее сообщалось, что наставник «Челси» рассказал, почему сделал мало замен в матче чемпионата.
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