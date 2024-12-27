Энцо МАРЕСКА: «Делать замены ради замен я не собираюсь»

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Фулхэм». Гости вырвали победу на последних минутах со счетом 2:1.

«Я стараюсь внести изменения, когда мы видим, что футболисты на поле делают недостаточно. Но если вам придется внести изменения только потому, что вы хотите сделать замену, то нет смысла этого делать. В матче с «Фулхэмом» мне понравилось, как играли те, кто был на поле.

«Даже Нико (Джексон – прим.) проводил хороший матч, но он много бегал, немного устал, поэтому мы решили его заменить. Но все остальные отлично себя проявили. Я думаю, что все до последних минут работали хорошо, Джейдон Санчо работал хорошо, Коул Палмер работал хорошо, Кайседо и Энцо оба очень хорошо сыграли, поэтому делать замены ради замен мы не собирались», – уверен Мареска.

«Челси» набрал 35 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Марески сыграют в следующем матче против «Ипсвича». Встреча состоится 30 декабря в 21:45.