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27 декабря 2024, 08:53 |
610
0

Рождество закончилось трагично. В Уругвае застрелили 14-летнего футболиста

Джерал Фросте играл за юношескую команду «Торке»

27 декабря 2024, 08:53 |
610
0
Рождество закончилось трагично. В Уругвае застрелили 14-летнего футболиста

В Монтевидео (Уругвай) случилось трагическое происшествие на Рождество – застрелили 14-летнего футболиста Джерала Фросте, игравшего вратарем в юношеской команде «Торке».

В министерстве внутренних дел Уругвая заявили, что убийство произошло после 1:00 ночи в районе Пласидо Эльяури. Местные СМИ сообщают, что в ходе ссоры между соседями, раздались выстрелы, и жертва упала на землю. Фросте был застрелен человеком, личность которого уже установлена и который, согласно полицейским записям, имеет шесть судимостей.

Когда полиция прибыла на месте происшествия, начались беспорядки, в ходе которых разгневанные очевидцы события подожгли дом подозреваемого. Когда полиция поймала его, он признался в убийстве.

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чемпионат Уругвая по футболу смерть убийство
Микола Титюк Источник
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