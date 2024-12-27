Рождество закончилось трагично. В Уругвае застрелили 14-летнего футболиста
Джерал Фросте играл за юношескую команду «Торке»
В Монтевидео (Уругвай) случилось трагическое происшествие на Рождество – застрелили 14-летнего футболиста Джерала Фросте, игравшего вратарем в юношеской команде «Торке».
В министерстве внутренних дел Уругвая заявили, что убийство произошло после 1:00 ночи в районе Пласидо Эльяури. Местные СМИ сообщают, что в ходе ссоры между соседями, раздались выстрелы, и жертва упала на землю. Фросте был застрелен человеком, личность которого уже установлена и который, согласно полицейским записям, имеет шесть судимостей.
Когда полиция прибыла на месте происшествия, начались беспорядки, в ходе которых разгневанные очевидцы события подожгли дом подозреваемого. Когда полиция поймала его, он признался в убийстве.
⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la SUB 14 del club.— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) December 25, 2024
Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros.
Hasta siempre, Geral 🕊️ pic.twitter.com/YD4lhh4zea
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