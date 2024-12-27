Завацкая получила соперницу на своем первом турнире в новом сезоне
Катарина на старте отбора турнира WTA 250 в Окленде сыграет против Селены Яничиевич
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) узнала соперницу в 1-м раунде квалификации турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), на котором начнет новый сезон.
На старте отбора украинка сыграет против представительницы Франции Селены Яничиевич (WTA 192), которая получила 11-й номер посева. Если Завацкая одолеет француженку, то в решающем поединка квалификации встретится с победительницей противостояния Лейре Ромеро-Гормас (Испания, WTA 141) – Валентина Иванов (Новая Зеландия, WTA 697).
Ранее Катарина и Селена играли между собой один раз. 13 апреля 2024 года в 1/2 финала «квалов» соревнований WTA 250 в Руане украинка добыла победу со счетом 2:6, 6:0, 6:3.
Встреча Завацкой и Яничиевич запланирована на 28 декабря в 03:00 по Киеву.
В основу Окленда заявлена еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева (WTA 101). В 2024 в финале новозеландского турнира играла Элина Свитолино, которая уступила Коко Гауфф. Ни украинка, ни американка в этом сезоне не выступят в Окленде.
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