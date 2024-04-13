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WTA
13 апреля 2024, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:40
145
0

Завацкая стартовала с победы в квалификации на турнире во Франции

Катарина обыграла Селену Яничевич из Франции

13 апреля 2024, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:40
145
0
Завацкая стартовала с победы в квалификации на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№183 WTA) вышла в финальный раунд отбора на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франции).

В полуфинальном матче квалификации Завацкая обыграла Селену Яничевич из Франции (№230 WTA).

Руан. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Селена Яничевич (Франция) – 2:6, 6:0, 6:3

Следующей соперницей Катарины будет лидер посева в отборе Элизабет Мандлик из США (№124 WTA).

В основной сетке турнира в Руане сыграет украинка Ангелина Калинина.

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Катарина Завацкая WTA Руан
Источник Sport.ua
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