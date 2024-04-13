WTA13 апреля 2024, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:40
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Завацкая стартовала с победы в квалификации на турнире во Франции
Катарина обыграла Селену Яничевич из Франции
13 апреля 2024, 22:22 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:40
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№183 WTA) вышла в финальный раунд отбора на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франции).
В полуфинальном матче квалификации Завацкая обыграла Селену Яничевич из Франции (№230 WTA).
Руан. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Селена Яничевич (Франция) – 2:6, 6:0, 6:3
Следующей соперницей Катарины будет лидер посева в отборе Элизабет Мандлик из США (№124 WTA).
В основной сетке турнира в Руане сыграет украинка Ангелина Калинина.
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