Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Руане
WTA
13 апреля 2024, 22:40 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:41
267
0

Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Руане

Ангелина в первом раунде сразится с опытной француженкой

13 апреля 2024, 22:40 | Обновлено 13 апреля 2024, 22:41
267
0
Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В первом круге украинская теннисистка встретится с опытной француженкой Ализе Корне (№106).

Ранее теннисистки играли между собой один раз, в 2022 году в Чарльстоне в рамках третьего раунда Калинина выиграла в двух непростых сетах (7:6, 7:5).

Победительница встречи в следующем матче сыграет против Наоми Осаки или мартины Тревизан.

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает украинка Катарина Завацкая.

По теме:
Завацкая стартовала с победы в квалификации на турнире во Франции
Кто из украинок сыграет на теннисном турнире Олимпиады? Ответ сборной
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
Ангелина Калинина WTA Руан Ализе Корне
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Футбол | 13 апреля 2024, 19:40 233
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию

Команды создали немало опасных моментов

Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Теннис | 13 апреля 2024, 21:15 22
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла

Элина не сумела обеспечить досрочную победу, в трех сетах уступив Ане Богдан

Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Теннис | 13.04.2024, 08:30
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день
Теннис | 12.04.2024, 23:23
ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день
ЦУРЕНКО: Не знаю, как удалось изменить ход поединка. Это не был лучший день
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Футбол | 13.04.2024, 15:15
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
13.04.2024, 00:04 1
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
Билеты на мегафайт Усик – Фьюри вернулись в продажу. Стала известна цена
12.04.2024, 19:54 1
Бокс
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
12.04.2024, 06:50
Другие виды
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем