Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Руане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В первом круге украинская теннисистка встретится с опытной француженкой Ализе Корне (№106).

Ранее теннисистки играли между собой один раз, в 2022 году в Чарльстоне в рамках третьего раунда Калинина выиграла в двух непростых сетах (7:6, 7:5).

Победительница встречи в следующем матче сыграет против Наоми Осаки или мартины Тревизан.

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает украинка Катарина Завацкая.