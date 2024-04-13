Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Руане
Ангелина в первом раунде сразится с опытной француженкой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В первом круге украинская теннисистка встретится с опытной француженкой Ализе Корне (№106).
Ранее теннисистки играли между собой один раз, в 2022 году в Чарльстоне в рамках третьего раунда Калинина выиграла в двух непростых сетах (7:6, 7:5).
Победительница встречи в следующем матче сыграет против Наоми Осаки или мартины Тревизан.
Отметим, что борьбу в квалификации продолжает украинка Катарина Завацкая.
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