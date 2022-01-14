Марченко поддержал Джоковича в конфликте с властями Австралии

Украинец поддержал первую ракетку мира

  • 14.01.2022 18:26
  • 432 просмотра
  • 3 комментария
Марченко поддержал Джоковича в конфликте с властями Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко у себя в Твиттере поддержал Новака Джоковича, чью австралийскую визу повторно аннулировали:

«Они говорят: «Правила есть правила», – а потом проигрывают в собственном суде. И после этого находят способ все равно отменить визу.

Так на какие правила они ссылаются? Ой, забыл, скоро выборы. Держись, Новак».

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 14.01.2022 19:05
    0
    А їздити до мордору, то по правилам?, правознавець ..їв.
    Ссылка
    kaka
    kaka, 14.01.2022 18:30
    0
    Респект Илья-даж если Новак сам виноват-то слова поддержки от его коллег ему не помешают
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 14.01.2022 18:34
    -2
    Ну хоч так, якщо грою ніяк👍
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности