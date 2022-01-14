Марченко поддержал Джоковича в конфликте с властями Австралии

Украинский теннисист Илья Марченко у себя в Твиттере поддержал Новака Джоковича, чью австралийскую визу повторно аннулировали:

«Они говорят: «Правила есть правила», – а потом проигрывают в собственном суде. И после этого находят способ все равно отменить визу.

Так на какие правила они ссылаются? Ой, забыл, скоро выборы. Держись, Новак».