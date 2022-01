Марченко поддержал Джоковича в конфликте с властями Австралии

Украинский теннисист Илья Марченко у себя в Твиттере поддержал Новака Джоковича, чью австралийскую визу повторно аннулировали:

«Они говорят: «Правила есть правила», – а потом проигрывают в собственном суде. И после этого находят способ все равно отменить визу.

Так на какие правила они ссылаются? Ой, забыл, скоро выборы. Держись, Новак».

“Rules are rules” they say, then lose at their own court. Then find a way to cancel his visa anyway. So what rules were they referring to in the first place? Oh, I forgot, elections soon. Stay strong @DjokerNole