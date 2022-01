ФОТО ДНЯ. Готов играть. Джокович прибыл на центральную арену Aus Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович сообщил, что уже освобожден из-под стражи и сегодня готов провести первую тренировку перед участием на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



«Я рад и благодарен, что судья отменил решение об аннулировании моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и попытаться участвовать на Australian Open.



Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед потрясающими болельщиками», – заявил сербский теннисист.

Ранее 10 января сербский теннисист выиграл апелляцию по делу о депортации.

Пятого января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037