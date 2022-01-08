ХОХМА ДНЯ. Адвокаты Джоковича допустили ошибку в фамилии теннисиста

Адвокаты лидера мирового рейтинга Новака Джоковича допустили орфографическую ошибку в анкете апелляции, которую подали после аннулирования австралийской визы сербскому теннисисту.
Фамилия серба указана как «Джокавич», в остальных документах этой ошибки нет.
Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.
Let’s hope his lawyers do better job of defending him than spelling his name pic.twitter.com/vKmskUYI4R— Tennis Axe (@TennisAxe) January 8, 2022
Источник — Twitter
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