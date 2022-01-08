ХОХМА ДНЯ. Адвокаты Джоковича допустили ошибку в фамилии теннисиста

Бывает и такое

  • 08.01.2022 17:47
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ХОХМА ДНЯ. Адвокаты Джоковича допустили ошибку в фамилии теннисиста
© Getty Images/Global Images Ukraine

Адвокаты лидера мирового рейтинга Новака Джоковича допустили орфографическую ошибку в анкете апелляции, которую подали после аннулирования австралийской визы сербскому теннисисту.
 
Фамилия серба указана как «Джокавич», в остальных документах этой ошибки нет.

Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
 
Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.

Источник — Twitter

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