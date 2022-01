ХОХМА ДНЯ. Адвокаты Джоковича допустили ошибку в фамилии теннисиста

Адвокаты лидера мирового рейтинга Новака Джоковича допустили орфографическую ошибку в анкете апелляции, которую подали после аннулирования австралийской визы сербскому теннисисту.



Фамилия серба указана как «Джокавич», в остальных документах этой ошибки нет.

Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.



Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.

Let’s hope his lawyers do better job of defending him than spelling his name pic.twitter.com/vKmskUYI4R