7 декабря в 22:00 в Киеве проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Шериф».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Шериф. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Фернандо, 42 мин.
Источник — Sport.ua
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