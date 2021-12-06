Шахтер Донецк
0 : 0
Шериф
07.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Шериф. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

  • 06.12.2021 21:48
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Шахтер – Шериф. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 7-го декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и тираспольский «Шериф». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «НСК Олимпийский», начало в 22:00.

Украинский коллектив потерял все шансы на продолжение еврокубкового сезона, что стало наибольшей трагедией для его поклонников. Однако, подопечные Роберто Де Дзерби должны сделать все для того, чтобы сохранить лицо, да и очки для нашей ассоциации в рейтинге УЕФА лишними уж точно не будут. «Шериф» набрал шесть очков за эту кампанию, что уже является большим достижением для футболистов Юрия Вернидуба, однако украинский наставник прекрасно понимает, насколько принципиальной будет игра у него на родине.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Шериф».

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Александр Снитко, Sport.ua

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