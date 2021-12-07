Шахтер Донецк
0 : 0
Шериф
07.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Получится ли у «горняков» хлопнуть дверью?

  • 07.12.2021 00:15
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Шахтер – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер

Седьмого декабря на НСК «Олимпийский» вице-чемпион Украины проведет последний еврокубковый поединок в году. Да и в целом в нынешнем сезоне. Соперником команды итальянского тренера Де Дзерби будет команда украинского тренера Вернидуба. С турнирной точки зрения матч не имеет особой нагрузки, однако можно смело предположить, что отбывать номер оппоненты не будут.

Шахтер

Дончане уже не смогут прыгнуть выше последнего места, да и чемпионы Молдовы в любом случае финишируют на третьей строчке, однако все равно поединок обещает быть боевым. Хотя бы потому, что, по логике вещей, «горняки» должны отомстить своему оппоненту за поражение в Тирасполе, которое, по большому счету, и лишило «Шахтер» шансов на евровесну. Обязательно повысит градус противостояния и фигура главного тренера «Шерифа»: для Юрия Вернидуба «Шахтер» - сродни красной тряпки для быка.

К игре последнего тура группового этапа ЛЧ подопечные Де Дзерби подходят в хорошем расположении духа. Одолев с разгромным счетом 6:1 «Львов» в рамках чемпионата Украины (за четыре дня до игры с тираспольцами), «горняки» вернули себе первую строчку в турнирной таблице. Новых травмированных в клубном лазарете нет: там лишь привычные пациенты – Коноплянка и Траоре. Ранее имевшие проблемы со здоровьем Исмаили, Алан Патрик и Фернандо вернулись к тренировочным занятиям. Уже в общем группе занимается и Жуниор Мораес.   

Тем не менее, предугадать стартовый состав «Шахтера» в игре против «Шерифа» весьма сложно. С одной стороны, все равно остаются проблемные позиции (левый фланг защиты, центр обороны и острие атаки), а с другой – Де Дзерби очень часто не только тасует состав, но и порой принимает весьма парадоксальные кадровые решения.

Однако, если исходить строго с позиций логики, то есть учитывая то обстоятельство, что Исмаили может не успеть полностью восстановиться к игре, то на «его» место напрашивается выход Матвиенко. Стало быть, в центре обороны в паре с Марлоном сыграет либо Кривцов, либо Витао. Да и Бондарь может.

Хороший выбор у Де Дзерби на позицию «волнорезов»: Майкон, Степаненко Судаков, Антонио, Бондаренко. Если все нормально с первыми двумя, то именно они должны выйти в центр поля. Но не исключено, что Де Дзерби на этом участке снова будет проводить «опыты».

Против «Львова» на острие атаки сыграл Педриньо. Скорее всего, именно он выйдет в качестве единственного форварда и против «Шерифа».        

Шериф

«Третье место в группе и выход в весеннюю часть Лиги Европы – большой плюс для «Шерифа», - это слова главного тренера тираспольцев Юрия Вернидуба после проигранного матча с «Реалом» (0:3). Несмотря на то, что «черно-желтые» начали групповой этап ЛЧ «за здравие», а заканчивают «за упокой», в любом случае нынешнюю еврокампанию для «вечного» чемпиона Молдовы можно считать не только успешной, но и уникальной. Тираспольцы впервые пробились в группу чемпионской Лиги, сходу заняли третье место и вышли в евровесну. Хлопать дверью в Киеве подопечным Вернидуба не обязательно: они и так уже все сказали. Но в любом случае «Шериф» будет стараться достойно завершить турнир.    

История противостояний

Предстоящий матч станет лишь четвертым в истории противостояний между этими командами. Пока что – абсолютное равенство: по одной победе и ничья. Даже равенство по забитым и пропущенным мячам: 2 – 2.

Впервые соперники пересеклись летом 2003 года, в квалификации Лиги чемпионов. Тогда в Тирасполе команды расписали сухую ничью, а в Донецке «Шахтер» добыл победу 2:0. В сентябре сего года оппоненты снова встретились, в этот раз в рамках группового турнира ЛЧ. В том памятном и резонансном поединке «горняки» проиграли 0:2.   

Прогноз

«Шахтер» занял последнее место в группе, «Шериф» классифицировался в Лигу Европы – это стало понятно после пятого тура, и ничего не поменяется в этой связи и после последнего игрового дня. Но, видится, «Шахтер» попытается сделать все от него зависящее, дабы напоследок хлопнуть дверью. И добыть первую победу. При всем уважении к подопечным Вернидуба, «Шахтер» - выше уровнем, да и мотивация у нашей команды должна быть выше. Поэтому, учитывая все эти нюансы, предположим, что «горняки» победят. Причем выиграют уверенно – с разницей минимум в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Мудрик, Тете, Патрик, Педриньо  

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо, С. Тилль, Аддо, Коловос, Кастаньеда, Соуза, Траоре.

«Шахтер» – «Шериф»
Киев. НСК «Олимпийский». 22:00
  ТВ-трансляция на сервисе MEGOGO
Арбитр: Донатас Румшас (Литва)
ШАХТЕР - ШЕРИФ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Шахтер и Шериф, который пройдет 7 декабря в Киеве.
    • 19.67% (12)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 22.95% (14)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 31.15% (19)
      3. Ничья
    • 9.84% (6)
      4. Минимальная победа Шерифа
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