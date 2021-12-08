ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер должен был победить Шериф со счетом 5:0»

Главный тренер «горняков» дал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 01:35
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ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер должен был победить Шериф со счетом 5:0»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с «Шерифом» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1).

– В футбольном мире принято считать, что замена вратаря в конце матча – знак неуважения к сопернику. Если следовать такой логике, можно сказать, что он вас за это наказал. Как можете прокомментировать выход Шевченко?

– Вы смотрели матч? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы задали бы такой вопрос? Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов, пусть даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Потому я считаю, что это было правильно. И это совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить 5:0, поскольку у нас было много голевых шансов. Если вы думаете по-другому, я, конечно, уважаю ваше мнение.

– Показалось, что первые 15 минут первого тайма команда больше увлекалась игрой в квадрат в центре поля, при этом вы в технической зоне очень эмоционально реагировали на происходящее. Насколько вы согласны с этим утверждением?

– В первом тайме «Шериф» ждал нас в обороне. У нас было мало возможностей найти свободные зоны, мы доминировали в игре, однако было мало шансов играть в глубину. Во втором тайме «Шериф» играл на 20–30 метров вперед, и мы меньше доминировали, но у нас было больше возможностей играть в глубину. Мы создали голевые моменты и в первом, и во втором таймах, но не забили. Я не помню ударов «Шерифа». На последних секундах мы пропустили гол из-за ошибки, но проблема не такая. Когда ты должен закрывать матч, когда нужно забить гол, ты должен забить – и точка. А если делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца.

– В Тирасполе вы играли со всеми новичками, только с двумя украинцами и потерпели поражение. Сейчас не было никого из новичков, но было много украинцев, причем молодых, и «Шахтер» показал достойную игру. Отсюда вопрос: летние трансферы не усилили команду?

– Я думаю, что-то будем делать с трансферами в январе. Разница между матчами с «Шерифом» в том, что сегодня мы видели прогресс нескольких футболистов, как Судаков, Бондаренко. Судакова я заменил, потому что он получил травму. Бондарь в первом матче не играл. Думаю, что у Кривцова в то время тоже была проблема.

Смотрите, я в Украине – иностранец. Я уважаю всех и не смотрю, бразилец игрок, итальянец или украинец. Я привык уважать всех. Конечно, я должен принимать решения, потому что, например, в чемпионате Украины есть ограничение в четыре украинца. Но мы играли с пятью украинцами в Мадриде. Как видите, я принимаю решения исключительно по матчу и по сопернику, а не смотрю на национальность.

– В прессе появилась информация, что Мораес и Марлос не продлят контракт с клубом и зимой его покинут. Правда ли это? Рассчитываете ли вы на этих игроков?

– Мы сейчас должны думать о матче с «Александрией», где должны победить, а все остальное посмотрим в январе.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 08.12.2021 01:48
    +1
    С Александрией тем более будут проблемы.
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    maxno
    maxno, 08.12.2021 02:00
    0
    Ражденный ползать летать не может.
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