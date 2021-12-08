7 декабря в 22:00 в Киеве проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Шериф».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Шериф – 1:1. Команда Вернидуба вырвала ничью. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Фернандо, 42 мин.
ГОЛ! 1:1. Николов, 90+3 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бобан Николов (Шериф).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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На 92 минуте у Шерифа было 0,4 xG, а у Шахтера 1,81.
Только пижонство игроков и тренера не дало выиграть с разгромным счетом.
Шериф - сладкая булочка для любого второго места из ЛЕ.
Хотя , я так понимаю, что 2-3 человека уже зимой уйдет из Шеифа
Ахметов доволен, Срна на седьмом небе, Палкин, Денисов, Сабо и Леоненко просто в экстазе.
На 92 минуте у Шерифа было 0,4 xG, а у Шахтера 1,81.
Только пижонство игроков и тренера не дало выиграть с разгромным счетом.
Шериф - сладкая булочка для любого второго места из ЛЕ.
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