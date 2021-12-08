Шахтер Донецк
1 : 1
Шериф
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Шериф – 1:1. Команда Вернидуба вырвала ничью. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 00:23
  • 4638 просмотров
  • 10 комментариев
Шахтер – Шериф – 1:1. Команда Вернидуба вырвала ничью. Видео голов и обзор
© УЕФА

7 декабря в 22:00 в Киеве проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Шериф».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Шериф – 1:1. Команда Вернидуба вырвала ничью. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Фернандо, 42 мин.

ГОЛ! 1:1. Николов, 90+3 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бобан Николов (Шериф).
42' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaly78
    vitaly78, 07.12.2021 23:56 (изменен)
    +5
    Я что то пропустил? Зачем поменял Пятова? Судя по поведению Де Дзерби, он что то курит?
    Ссылка
    Persian
    Persian, 07.12.2021 23:55
    +5
    Какой прекрасный у Шахтера тренер мы убедились вновь
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 08.12.2021 00:19
    +2
    Шахтеру повезло, что он не проиграл. Де Дзерби по сравнению с Вернидубом никакой тренер.
    Ссылка
    ya_3
    ya_3, 07.12.2021 23:58
    +2
    vitaly78, 07.12.2021 23:56
    Я что то пропустил? Зачем поменял Пятова? Судя по поведению Де Дзерби, он что то курит?
    Эти гниды (палкин и ко) решили из матча сделать подиум для девочек-моделек - надо ж товар иблом показать. Вот и допоказывались
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 08.12.2021 00:03
    +1
    Типичный спаринг с заменой вратаря посреди матча с молдавской командой которая чем то напоминает Фк Львов пару лет назад где было много легионеров свободных агентов
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    avk2307
    avk2307, 08.12.2021 00:25
    0
    Ёкарный Бабай, 08.12.2021 00:23
    Бред.
    На 92 минуте у Шерифа было 0,4 xG, а у Шахтера 1,81.
    Только пижонство игроков и тренера не дало выиграть с разгромным счетом.
    Шериф - сладкая булочка для любого второго места из ЛЕ.
    Надо будет видеть.
    Хотя , я так понимаю, что 2-3 человека уже зимой уйдет из Шеифа
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    avk2307
    avk2307, 08.12.2021 00:24
    0
    vitaly78, 07.12.2021 23:56
    Я что то пропустил? Зачем поменял Пятова? Судя по поведению Де Дзерби, он что то курит?
    И не скрывает. на кАналах в прошлой игре УПЛ демонстрировали
    Ахметов доволен, Срна на седьмом небе, Палкин, Денисов, Сабо и Леоненко просто в экстазе.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 08.12.2021 00:23
    0
    OKs100, 08.12.2021 00:19
    Шахтеру повезло, что он не проиграл. Де Дзерби по сравнению с Вернидубом никакой тренер.
    Бред.
    На 92 минуте у Шерифа было 0,4 xG, а у Шахтера 1,81.
    Только пижонство игроков и тренера не дало выиграть с разгромным счетом.
    Шериф - сладкая булочка для любого второго места из ЛЕ.
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 07.12.2021 23:58
    0
    Молдавани молдаван не обіграли)
    Ссылка
    dadaali177188
    dadaali177188, 07.12.2021 23:55
    0
    позорняк, где ещё очки брать? а вообще заслужили эти позорники такой результат
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