Шахтер Донецк
1 : 1
Шериф
07.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Скрипнули дверью. Шахтер упустил победу над Шерифом

Коллектив Роберто Де Дзерби пропустил перед самым финальным свистком

  • 07.12.2021 23:53
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Скрипнули дверью. Шахтер упустил победу над Шерифом
© ФК Шахтер Донецк

Впервые за многие годы футболисты «Шахтера» вынуждены были завершать выступление в еврокубковых турнирах еще до Нового года. Поэтому матч с молдавским «Шерифом» уже не имел никакого турнирного значения. Разве что он был важен для престижа клуба и страны, поэтому горнякам надо было обязательно брать реванш за досадное поражение в Тирасполе. К тому же еще нужны были очки в общую копилку украинских клубов по итогам нынешнего сезона.

Стартовым составом хозяев поля их наставник Роберто Де Дзерби, конечно же, удивил не только гостей, но и болельщиков. Во-первых, в нем оказалось сразу 7 футболистов с украинским паспортом. Во-вторых, на поле вышли Пятов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко и Судаков, и в тоже время на скамейке запасных остались Трубин, Матвиенко, Исмаили, Майкон и Тете. А еще после долгого перерыва, связанного с травмами, ожидали свой шанс выйти на поле (но, забегая вперед, отметим, что так и не дождались его) Коноплянка и Мораес, которые были включены в заявку донецкого клуба. В тоже время не увидели мы в этом матче Марлона, Степаненко и Педриньо.   

Со стартовым свистком арбитра горняки взяли мяч под контроль и методически стали расшатывать оборону гостей. Причем первый удар по воротам соперников они нанесли уже на 4-й минуте. После розыгрыша углового Бондарь выпрыгнул выше всех, но пробил головой неудачно. Спустя три минуты своим фирменным ударом со смещением с правого фланга в центр отметился Соломон, однако и в этом случае мяч полетел в сторону от ворот. Далее моменты у ворот «Шерифа» следовали один за одним, но ни Марлос, ни Бондаренко, ни Додо их не использовали.

Время шло, а на табло НСК «Олимпийский» по-прежнему светились нули. И это при том, что игра продолжала напоминать дорогу с односторонним движением. Казалось, что гости вообще не переходят половину поля. В этот период, на 24-й минуте, снова, как и в самом начале матча, примерно с той же точки пробил Соломон, но на этот раз мяч врезался точно в крестовину. Только на 32-й минуте «Шериф», наконец, вспомнил и о чужих воротах и провел неплохую контратаку по левому флангу. Ее ударом уже из штрафной площади завершал Кристиано, однако мяч пролетел в непосредственной близости от перекладины.

И все же в концовке первого тайма «Шахтер» забил. На 42-й минуте Кривцов отличным пасом нашел в штрафной площади гостей Фернандо и тот в борьбе с двумя защитниками несильным, но точным ударом направил мяч в правый от себя угол ворот.

Интересно, что в оставшееся до перерыва время у горняков было еще три (!) реальных момента, чтобы увеличить свое преимущество. Однако все тот же Фернандо не смог, как следует, попасть по мячу. Додо пушечным ударом с лету потряс перекладину. И Соломон в третий раз в этом матче попытался поразить дальний угол, но опять в цель не попал.  

Сразу после отдыха у горняков вместо Фернандо и Судакова на поле вышли Тете и Мудрик. И уже на 48-й минуте бразилец нанес опасный удар в левый от себя угол ворот, но Атанасиадис выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки. Гости неплохо ответили через три минуты, когда в контратаке Бруно сильно пробил и мяч разминулся с правой «девяткой» в считанных сантиметрах.

Затем игра выровнялась. У гостей дважды опасно атаковал Тилль, но в первом эпизоде мяч после рикошета вылетел на угловой, а во втором Пятов сыграл надежно. У «Шахтера» близки к успеху были Тете (он не попал в ворота с близкого расстояния) и Мудрик, который пробил прямо во вратаря.  

Все шло к тому, что «Шахтер» добьется успеха с минимальным счетом. В этой ситуации Де Дзерби даже выпустил на поле третьего голкипера команды Шевченко, который практически оставался без работы. К тому же горняки в самой концовке еще могли и забить, но Тете и Мудрик не использовали свои моменты. А затем на третьей компенсированной минуте наступила развязка. Николов со второй попытки из-под Бондаря сумел-таки направить мяч в сетку ворот.

Вот так «Шахтер» упустил реальную победу в матче, где вполне мог выигрывать с крупным счетом.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа D. 6-й тур.

«Шахтер» – «Шериф» - 1:1

Фернандо, 42 – Николов, 90+3

Фернандо, 10, Мудрик, 78 – Аддо, 18, Дуланто, 83

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 86) – Корниенко (Исмаили, 67), Кривцов, Бондарь, Додо – Маркос Антонио – Соломон, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Марлос – Фернандо (Мудрик, 46).

«Шериф»: Атанасиадис – Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Костанца – Аддо, Коловос (Николов, 46), Тилль – Бруно, Янсане, А. Траоре.

Арбитр: Донатас Румшас (Паланга, Литва).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 12 (5) – 12 (3)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 3 – 3.

ШАХТЕР-ШЕРИФ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 0°C

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бобан Николов (Шериф).
42' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
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    bearman
    bearman, 07.12.2021 23:55
    +26
    Юра Вернидуб браво
    Ссылка
    Persian
    Persian, 07.12.2021 23:56
    +25
    Ахаха опять Шахту надрали))
    Какой прекрасный у Шахтера тренер мы убедились вновь
    Ссылка
    BEAR
    online
    BEAR, 07.12.2021 23:56
    +24
    Вроде, ниже уже некуда.
    и тут со дна постучали
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 07.12.2021 23:56
    +22
    Скрипнули дверми?????
    Я б сказав обосрались а не скрипнули
    Ссылка
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 07.12.2021 23:55
    +20
    Так
    Ну после 2-0 на выезде смогли таки взять очко с молдавским грандом !
    Мне кажется прогресс Донецкой машины - на лицо !
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 07.12.2021 23:56
    +19
    Де Дзерби редкий чудак на букву М.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 07.12.2021 23:55
    +17
    Лучший клуб восточной Европы, ни разу не смог выиграть Шериф
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 07.12.2021 23:56
    +15
    Де Дзерби меня впечатляет с каждым днем все больше и больше. За замену Пятова итальянцу респект, только можно было выпустить не Шевченка, а Матвиенка. Ну а че, было бы еще круче. Соломон сплошное разочарование, кошмарная реализация.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 07.12.2021 23:56
    +14
    Набуя эти закидоны!????
    При скользком счете 1:0 менять перво-второго вратаря Пятова, на третьего Шевченко??
    Ссылка
    Hassassin
    online
    Hassassin, 08.12.2021 00:09
    +13
    - Скрипнули дверима?
    - Ні. Перднули в калюжу!
    Ссылка
    Standard
    online
    Standard, 07.12.2021 23:59
    +13
    Просто вдумайтесь!!
    Захисник Бондар, 77 номер, 22 роки, який отримує десятки тисяч доларів в місяць зарплати - відвертається від удару суперника низом щічкою, - щоб в нього м"ячик не попав...
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    Vytas Meskauskas, 07.12.2021 23:59
    +13
    Жалко в копилку страны не пошли очки. Но по игре на сколько Шериф резче играет в атаке. Ни какой волокиты , сразу в штрафную . Здесь же и прессинг. Ни чему Дзерби не научил Шахтер и не научит, все игры одинаковые с волокитой мяча вместо вхождения в штрафную .
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    Pasha007
    online
    Pasha007, 07.12.2021 23:58
    +12
    Ну и лошары....я не могу🤮
    Ссылка
    Fedka_edinoros
    Fedka_edinoros, 07.12.2021 23:57
    +12
    Достойно!
    Нужно в срочном порядке прикупить ещё двадцять Педринь!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 07.12.2021 23:57
    +12
    Скажу, как Ахметов. Самый высокий балл!
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 07.12.2021 23:59
    +11
    Ну я даже злорадствовать не буду ! Не хотели игроки шахтера побеждать вот и все ! Вышли тудым сюдым пробегали , ещё тур в УПЛ и по родным пальмам разъедутся ! Накой оно им надо надрываться !
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    barca_messi
    barca_messi, 07.12.2021 23:55
    +11
    Столько моментов запороть. Карма…
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    Slavanacii
    Slavanacii, 08.12.2021 00:01
    +10
    Знову Вернидуб всрав психованого із самим високим балом ))
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    Karacholo.ua
    Karacholo.ua, 08.12.2021 00:00
    +10
    шахта яке ти дно .......!!!!!!!!
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    Nordenus
    Nordenus, 07.12.2021 23:58
    +10
    Вангую, следуюший год будет таким же для Шахты. А потом это пропиаренный итальяшка свалит нафиг.
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