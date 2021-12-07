Скрипнули дверью. Шахтер упустил победу над Шерифом

Впервые за многие годы футболисты «Шахтера» вынуждены были завершать выступление в еврокубковых турнирах еще до Нового года. Поэтому матч с молдавским «Шерифом» уже не имел никакого турнирного значения. Разве что он был важен для престижа клуба и страны, поэтому горнякам надо было обязательно брать реванш за досадное поражение в Тирасполе. К тому же еще нужны были очки в общую копилку украинских клубов по итогам нынешнего сезона.
Стартовым составом хозяев поля их наставник Роберто Де Дзерби, конечно же, удивил не только гостей, но и болельщиков. Во-первых, в нем оказалось сразу 7 футболистов с украинским паспортом. Во-вторых, на поле вышли Пятов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко и Судаков, и в тоже время на скамейке запасных остались Трубин, Матвиенко, Исмаили, Майкон и Тете. А еще после долгого перерыва, связанного с травмами, ожидали свой шанс выйти на поле (но, забегая вперед, отметим, что так и не дождались его) Коноплянка и Мораес, которые были включены в заявку донецкого клуба. В тоже время не увидели мы в этом матче Марлона, Степаненко и Педриньо.
Со стартовым свистком арбитра горняки взяли мяч под контроль и методически стали расшатывать оборону гостей. Причем первый удар по воротам соперников они нанесли уже на 4-й минуте. После розыгрыша углового Бондарь выпрыгнул выше всех, но пробил головой неудачно. Спустя три минуты своим фирменным ударом со смещением с правого фланга в центр отметился Соломон, однако и в этом случае мяч полетел в сторону от ворот. Далее моменты у ворот «Шерифа» следовали один за одним, но ни Марлос, ни Бондаренко, ни Додо их не использовали.
Время шло, а на табло НСК «Олимпийский» по-прежнему светились нули. И это при том, что игра продолжала напоминать дорогу с односторонним движением. Казалось, что гости вообще не переходят половину поля. В этот период, на 24-й минуте, снова, как и в самом начале матча, примерно с той же точки пробил Соломон, но на этот раз мяч врезался точно в крестовину. Только на 32-й минуте «Шериф», наконец, вспомнил и о чужих воротах и провел неплохую контратаку по левому флангу. Ее ударом уже из штрафной площади завершал Кристиано, однако мяч пролетел в непосредственной близости от перекладины.
И все же в концовке первого тайма «Шахтер» забил. На 42-й минуте Кривцов отличным пасом нашел в штрафной площади гостей Фернандо и тот в борьбе с двумя защитниками несильным, но точным ударом направил мяч в правый от себя угол ворот.
Интересно, что в оставшееся до перерыва время у горняков было еще три (!) реальных момента, чтобы увеличить свое преимущество. Однако все тот же Фернандо не смог, как следует, попасть по мячу. Додо пушечным ударом с лету потряс перекладину. И Соломон в третий раз в этом матче попытался поразить дальний угол, но опять в цель не попал.
Сразу после отдыха у горняков вместо Фернандо и Судакова на поле вышли Тете и Мудрик. И уже на 48-й минуте бразилец нанес опасный удар в левый от себя угол ворот, но Атанасиадис выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки. Гости неплохо ответили через три минуты, когда в контратаке Бруно сильно пробил и мяч разминулся с правой «девяткой» в считанных сантиметрах.
Затем игра выровнялась. У гостей дважды опасно атаковал Тилль, но в первом эпизоде мяч после рикошета вылетел на угловой, а во втором Пятов сыграл надежно. У «Шахтера» близки к успеху были Тете (он не попал в ворота с близкого расстояния) и Мудрик, который пробил прямо во вратаря.
Все шло к тому, что «Шахтер» добьется успеха с минимальным счетом. В этой ситуации Де Дзерби даже выпустил на поле третьего голкипера команды Шевченко, который практически оставался без работы. К тому же горняки в самой концовке еще могли и забить, но Тете и Мудрик не использовали свои моменты. А затем на третьей компенсированной минуте наступила развязка. Николов со второй попытки из-под Бондаря сумел-таки направить мяч в сетку ворот.
Вот так «Шахтер» упустил реальную победу в матче, где вполне мог выигрывать с крупным счетом.
Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа D. 6-й тур.
«Шахтер» – «Шериф» - 1:1
Фернандо, 42 – Николов, 90+3
Фернандо, 10, Мудрик, 78 – Аддо, 18, Дуланто, 83
«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 86) – Корниенко (Исмаили, 67), Кривцов, Бондарь, Додо – Маркос Антонио – Соломон, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Марлос – Фернандо (Мудрик, 46).
«Шериф»: Атанасиадис – Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Костанца – Аддо, Коловос (Николов, 46), Тилль – Бруно, Янсане, А. Траоре.
Арбитр: Донатас Румшас (Паланга, Литва).
Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).
Удары (в створ): 12 (5) – 12 (3)
Угловые: 7 – 2
Оффсайды: 3 – 3.
ШАХТЕР-ШЕРИФ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 0°C
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бобан Николов (Шериф).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Какой прекрасный у Шахтера тренер мы убедились вновь
и тут со дна постучали
Я б сказав обосрались а не скрипнули
Ну после 2-0 на выезде смогли таки взять очко с молдавским грандом !
Мне кажется прогресс Донецкой машины - на лицо !
При скользком счете 1:0 менять перво-второго вратаря Пятова, на третьего Шевченко??
- Ні. Перднули в калюжу!
Захисник Бондар, 77 номер, 22 роки, який отримує десятки тисяч доларів в місяць зарплати - відвертається від удару суперника низом щічкою, - щоб в нього м"ячик не попав...
Нужно в срочном порядке прикупить ещё двадцять Педринь!
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