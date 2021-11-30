Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Поздравляю Месси с завоеванием Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который уступил Лионелю Месси в голосовании за Золотой мяч в 2021-м году, поздравил своего главного оппонента.

Напомним, Левандовски финишировал вторым в голосовании, но получил приз лучшему нападающему года.

«Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, завоевавших «Золотой мяч» — 2021. Также поздравляю всех номинантов!

Я стал лауреатом награды «Нападающий года», и ни один игрок не может выиграть индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за его спиной. Спасибо за вашу поддержку», — написал Левандовски в Twitter.