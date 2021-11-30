Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Поздравляю Месси с завоеванием Золотого мяча»

Польский форвард оказался вторым в голосовании

  • 30.11.2021 01:00
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  • 1 комментарий
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Поздравляю Месси с завоеванием Золотого мяча»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который уступил Лионелю Месси в голосовании за Золотой мяч в 2021-м году, поздравил своего главного оппонента.

Напомним, Левандовски финишировал вторым в голосовании, но получил приз лучшему нападающему года.

«Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, завоевавших «Золотой мяч» — 2021. Также поздравляю всех номинантов!

Я стал лауреатом награды «Нападающий года», и ни один игрок не может выиграть индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных фанатов за его спиной. Спасибо за вашу поддержку», — написал Левандовски в Twitter.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 30.11.2021 01:04
    -6
    Якщо Польща переможе на ЧС чи ЧЄ, то будеш заслуговувати.
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