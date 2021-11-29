Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2021

В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.
В Париже пределен обладатель приза лучшему футболисту 2021 года.
- Обладатель Золотого мяча 2021 – аргентинец Лионель Месси – в 7-й раз!
Напомним, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски считались главными фаворитами на Золотой мяч в этом году. В результате голосования выше оказался форвард ПСЖ.
2-е место в опросе занял Роберт Левандовски (Польша), 3-я позиция – Жоржиньо (Италия). В топ-5 также вошли: Карим Бензема (Франция) и Н'Голо Канте (Франция). А вот Криштиану Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 и занял только 6-е место.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию вручения наград.
Золотой мяч 2021. Были вручены 5 наград:
- Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
- Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Бавария)
- Яшин Трофи (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Педри (Барселона)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)
ФОТО. Лучший игрок мира! Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2021
HERE IS THE WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC
Золотий м'яч 2021
When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
PUSH THE MAGIC BUTTON! 👀— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE
Итоговые результаты:
- Лионель Месси (Барселона / ПСЖ) – 613
- Роберт Левандовски (Бавария) – 580
- Жоржиньо (Челси) – 460
- Карим Бензема (Реал) – 239
- Нголо Канте (Челси) – 186
- Криштиану Роналду (Ювентус / МЮ) – 178
- Мохамед Салах (Ливерпуль) – 121
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 73
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 58
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ) – 36
- Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – 33
- Ромелу Лукаку (Интер / Челси) – 26
- Джорджо Кьеллини (Ювентус) – 26
- Леонардо Бонуччи (Ювентус) – 18
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 10
- Неймар (ПСЖ) – 9
- Луис Суарес (Атлетико) – 8
- Симон Кьер (Милан) – 8
- Мейсон Маунт (Челси) – 7
- Рияд Марез (Манчестер Сити) – 7
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 6
- Лаутаро Мартинес (Интер) – 6
- Гарри Кейн (Тоттенхэм) – 4
- Педри (Барселона) – 3
- Фил Фоден (Манчестер Сити) – 2
- Жерар Морено (Вильярреал) – 1
- Николо Барелла (Интер) – 1
- Рубен Диаш (Манчестер Сити) – 1
- Лука Модрич (Реал) – 0
- Сесар Аспиликуэта (Челси) – 0
Источник — Sport.ua
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А так - да, "по заслугам", конечно, ага...
Тьху! Позорище!
Третє місце Барси, ніяких досягнень з ПСЖ. Кому потрібна ця копа, якщо там дві команди нормальних.
Одним словом, позор.
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