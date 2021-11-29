Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2021

В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту года

  • 29.11.2021 22:55
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  • 114 комментариев
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2021
© Twitter. Лионель Месси

В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

В Париже пределен обладатель приза лучшему футболисту 2021 года. 

  • Обладатель Золотого мяча 2021  аргентинец Лионель Месси  в 7-й раз!

Напомним, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски считались главными фаворитами на Золотой мяч в этом году. В результате голосования выше оказался форвард ПСЖ.

2-е место в опросе занял Роберт Левандовски (Польша), 3-я позиция – Жоржиньо (Италия). В топ-5 также вошли: Карим Бензема (Франция) и Н'Голо Канте (Франция). А вот Криштиану Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 и занял только 6-е место.

Золотой мяч 2021. Были вручены 5 наград:

  • Золотой мяч (лучший футболист) –   Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
  • Лучший форвард 2021 года –   Роберт Левандовски (Бавария)
  • Яшин Трофи (лучший вратарь) –   Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
  • Копа Трофи (лучший молодой игрок) –   Педри (Барселона)
  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) –   Алексия Путельяс (Барселона)

ФОТО. Лучший игрок мира! Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2021

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Золотий м'яч 2021

Итоговые результаты:

  1.  Лионель Месси (Барселона / ПСЖ) – 613
  2.  Роберт Левандовски (Бавария) – 580
  3.  Жоржиньо (Челси) – 460
  4.  Карим Бензема (Реал) – 239
  5.  Нголо Канте (Челси) – 186
  6.  Криштиану Роналду (Ювентус / МЮ) – 178
  7.  Мохамед Салах (Ливерпуль) – 121
  8.  Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 73
  9.  Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 58
  10.  Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ) – 36
  11.  Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – 33
  12.  Ромелу Лукаку (Интер / Челси) – 26
  13.  Джорджо Кьеллини (Ювентус) – 26
  14.  Леонардо Бонуччи (Ювентус) – 18
  15.  Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 10
  16.  Неймар (ПСЖ) – 9
  17.  Луис Суарес (Атлетико) – 8
  18.  Симон Кьер (Милан) – 8
  19.  Мейсон Маунт (Челси) – 7
  20.  Рияд Марез (Манчестер Сити) – 7
  21.  Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 6
  22.  Лаутаро Мартинес (Интер) – 6
  23.  Гарри Кейн (Тоттенхэм) – 4
  24.  Педри (Барселона) – 3
  25.  Фил Фоден (Манчестер Сити) – 2
  26.  Жерар Морено (Вильярреал) – 1
  27.  Николо Барелла (Интер) – 1
  28.  Рубен Диаш (Манчестер Сити) – 1
  29.  Лука Модрич (Реал) – 0
  30.  Сесар Аспиликуэта (Челси) – 0

Источник — Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 29.11.2021 22:59 (изменен)
    +24
    Гребанный позор. Этим золотым мячом ударить бы по голове владельца France Football
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 29.11.2021 22:59
    +22
    Это просто смешно, перестал принимать в серьёз эту награду, давать ЗМ только за счёт одного выигранного Копа Америка А Левы надо брать лч, чтобы взять ЗМ как-то так.
    Ссылка
    Maximus
    online
    Maximus, 29.11.2021 23:01
    +21
    Гениальность и величие Месси никто не оспаривает, но за прошлый сезон Роберт Левандовски должен был быть удостоен этой награды. Это просто дичь какая-то, что супер забивной форвард Баварии так и не получил Золотой Мяч. Это уже второй ЗМ для Месси, который притянут за уши.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.11.2021 22:59 (изменен)
    +21
    Мдэ, при всём уважении к легендарному Лео, но в этот раз это странный выбор.
    Ссылка
    serhiy
    serhiy, 29.11.2021 22:59
    +20
    Та пішли ви ...!!!
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    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 29.11.2021 22:59
    +20
    Бред
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 29.11.2021 22:58
    +20
    Фуууууууууу!!!!
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 29.11.2021 22:59
    +18
    Идите вы нафиг с вашим Месси
    Ссылка
    Irrlicht
    online
    Irrlicht, 29.11.2021 23:07
    +16
    як же прикро за Леву... Як за рідного вболівав.
    Ссылка
    Виталий Гурьев
    online
    Виталий Гурьев, 29.11.2021 23:04
    +15
    Да это бред. За что!?? Лева должен быть. Эта награда превратилась в пыль
    Ссылка
    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 29.11.2021 23:01
    +14
    Вот почему-то я так уверен, что не перейди Месси во ФРАНЦУЗСКИЙ клуб, ему бы и второе место не досталось бы....
    А так - да, "по заслугам", конечно, ага...
    Тьху! Позорище!
    Ссылка
    Antonov
    online
    Antonov, 29.11.2021 23:00
    +14
    За что???? За Фамилию он его получил
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.11.2021 23:00
    +14
    Дали за Копа Америка, который никто не смотрел Я сам смотрел один или два матча и это уровень колхоза.
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    online
    Олександр Ковальов, 29.11.2021 23:01
    +13
    Сумно якось за футбол. Людина по полю ходить 90% часу, а йому ЗМ знову дають.
    Ссылка
    88serhiiO
    88serhiiO, 29.11.2021 23:03
    +12
    Хаві та Ін'єста, в свій час тягнули Барсу не гірше Мессі, плюс вигравали чемпіонати Європи і світу, але золотих м'ячів не отримали. Не нагородження, а фарс
    Ссылка
    barca_messi
    barca_messi, 29.11.2021 23:02
    +12
    Сначала ты на зачётку работаешь, потом зачётка на тебя. Как-то так получилось. Смешно, конечно.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 29.11.2021 23:16
    +11
    Это свинство. Не знаю за что так любят организаторі Месси, но голые цифры за последние 2 года: Левандовски 72 гола в 62 играх, Месси - 54 гола в 71 игре.Конкретно в этом сезоне - Месси- 13 голов в 27 играх, Роберт - 22 в 18.
    Ссылка
    IronValdemar
    IronValdemar, 29.11.2021 23:15
    +11
    Мессі цього сезону не заслужив абсолютно.
    Третє місце Барси, ніяких досягнень з ПСЖ. Кому потрібна ця копа, якщо там дві команди нормальних.
    Одним словом, позор.
    Ссылка
    ya_3
    ya_3, 29.11.2021 23:15
    +11
    Shchebet, 29.11.2021 23:09
    Так как играет Месси - не может играть никто. А Левандовский - супер нападающий. Забивает много также как и Роналду. Но играть как Месси никто из них не может. А много забивать могут и многие другие. Месси например в 2012 году забил 91 мяч за год! Пусть попробует улучшить то, что сделал Месси...
    Ну так давай до смерти Месси награждать, чего уж так скромничать Золотой мяч должен вручаться за достижения в нынешнее время, а не за прошлые заслуги. Увы, но в этом мире мало справедливости...
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    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 29.11.2021 23:07
    +11
    Сором... Стид... Несправедливість... Тьху...⚽
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