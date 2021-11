Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2021

В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

В Париже пределен обладатель приза лучшему футболисту 2021 года.

Напомним, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски считались главными фаворитами на Золотой мяч в этом году. В результате голосования выше оказался форвард ПСЖ.

2-е место в опросе занял Роберт Левандовски (Польша), 3-я позиция – Жоржиньо (Италия). В топ-5 также вошли: Карим Бензема (Франция) и Н'Голо Канте (Франция). А вот Криштиану Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 и занял только 6-е место.

Золотой мяч 2021. Были вручены 5 наград:

ФОТО. Лучший игрок мира! Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2021

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC