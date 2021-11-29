Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2021

В парижском театре «Шатле» 29 ноября состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

В Париже пределен обладатель приза лучшему футболисту 2021 года.

Обладатель Золотого мяча 2021 – аргентинец Лионель Месси – в 7-й раз!

Напомним, аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски считались главными фаворитами на Золотой мяч в этом году. В результате голосования выше оказался форвард ПСЖ.

2-е место в опросе занял Роберт Левандовски (Польша), 3-я позиция – Жоржиньо (Италия). В топ-5 также вошли: Карим Бензема (Франция) и Н'Голо Канте (Франция). А вот Криштиану Роналду впервые за 11 лет не попал в топ-3 и занял только 6-е место.

Золотой мяч 2021. Были вручены 5 наград:

Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)

(лучший футболист) – (Барселона / ПСЖ) Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Бавария)

Роберт Левандовски (Бавария) Яшин Трофи (лучший вратарь) – Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ) Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Педри (Барселона)

Педри (Барселона) Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Алексия Путельяс (Барселона)

ФОТО. Лучший игрок мира! Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2021

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Золотий м'яч 2021

PUSH THE MAGIC BUTTON! 👀



small surprise for Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/UtMcaQyIdE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Итоговые результаты: