На церемонии в Париже назван лучший клуб 2021 года

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

Награду получил капитан команды Сесар Аспиликуэта.

