На церемонии в Париже назван лучший клуб 2021 года

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.
- Назван лучший клуб 2021 года – Челси (Англия)
Награду получил капитан команды Сесар Аспиликуэта.
Suited and booted. 😎#BallonDor pic.twitter.com/mpcTdeXoRa— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2021
Club of the Year, that’s the tweet. 💙#BallonDor pic.twitter.com/mHU309Xvap— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2021
Источник — Sport.ua
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