Церемония вручения Золотого мяча 2021. Текстовая трансляция

Футбольная элита пройдется по красной дорожке в парижском театре «Шатле» вечером 29 ноября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболисту 2021 года.
Начало церемонии – 29 ноября в 21:30 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую трансляцию вручения наград.
Будут вручены 4 награды:
- Золотой мяч (лучший футболист)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)
- Яшин Трофи (лучший вратарь)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок)
События церемонии
Аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски являются главными фаворитами на Золотой мяч 2021.
В 2020 году Золотой мяч не вручался из-за пандемии коронавируса.
Напомним обладателей наград за 2019 год:
- Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Аргентина, Барселона)
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Меган Рапино (США)
- Яшин Трофи (лучший вратарь) – Алиссон Беккер (Бразилия, Ливерпуль)
- Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Маттейс де Лигт (Нидерланды, Ювентус)
Золотой мяч 2021
Шорт-лист из 30 номинантов на приз лучшему футболисту года
- Рияд Марез (Манчестер Сити)
- Нголо Канте (Челси)
- Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
- Леонардо Бонуччи (Ювентус)
- Мейсон Маунт (Челси)
- Гарри Кейн (Тоттенхэм)
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
- Карим Бензема (Реал)
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
- Николо Барелла (Интер)
- Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Педри (Барселона)
- Лука Модрич (Реал)
- Джорджо Кьеллини (Ювентус)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Неймар (ПСЖ)
- Симон Кьер (Милан)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Роберт Левандовски (Бавария)
- Жоржиньо (Челси)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Сесар Аспиликуэта (Челси)
- Ромелу Лукаку (Интер / Челси)
- Криштиану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)
- Жерар Морено (Вильярреал)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Луис Суарес (Атлетико)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
Женский Золотой мяч
Шорт-лист из 20 номинанток на приз лучшей футболистке года
- Стина Блакстениус (Хеккен)
- Кадидиату Диани (ПСЖ)
- Кристиана Эндлер (Лион)
- Магдалена Эрикссон (Челси)
- Джесси Флемминг (Челси)
- Дженнифер Эрмосо (Барселона)
- Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ)
- Сэм Кэрр (Челси)
- Фрэн Кирби (Челси)
- Эшли Лоуренс (ПСЖ)
- Лике Мартенс (Барселона)
- Саманта Мьюис (Манчестер Сити / Норт Каролина Кураж)
- Вивианне Мидема (Арсенал)
- Сандра Паньос (Барселона)
- Ирен Паредес (ПСЖ / Барселона)
- Алексия Путельяс (Барселона)
- Венди Ренар (Лион)
- Кристин Синклер (Портленд Торнс)
- Эллен Уайт (Манчестер Сити)
Копа Трофи
Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года
- Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Педри (Барселона)
- Жереми Доку (Ренн)
- Райан Гравенберх (Аякс)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Флориан Вирц (Байер)
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
Яшин Трофи
Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему вратарю года
- Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
- Эдерсон (Манчестер Сити)
- Каспер Шмейхель (Лестер)
- Эдуар Менди (Челси)
- Тибо Куртуа (Реал)
- Кейлор Навас (ПСЖ)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Мануэль Нойер (Бавария)
- Ян Облак (Атлетико)
- Самир Ханданович (Интер)
Источник — Sport.ua
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