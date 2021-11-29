Церемония вручения Золотого мяча 2021. Текстовая трансляция

Следите за вручением престижной награды в Париже 29 ноября в 21:30

  • 29.11.2021 06:25
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Церемония вручения Золотого мяча 2021. Текстовая трансляция
© France Football

Футбольная элита пройдется по красной дорожке в парижском театре «Шатле» вечером 29 ноября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболисту 2021 года.

Начало церемонии – 29 ноября в 21:30 по киевскому времени.

  • Sport.ua проводит текстовую трансляцию вручения наград.

Будут вручены 4 награды:

  • Золотой мяч (лучший футболист)
  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) 
  • Яшин Трофи (лучший вратарь) 
  • Копа Трофи (лучший молодой игрок) 

События церемонии

Аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски являются главными фаворитами на Золотой мяч 2021. 

В 2020 году Золотой мяч не вручался из-за пандемии коронавируса.

Напомним обладателей наград за 2019 год:

  • Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Аргентина, Барселона)
  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Меган Рапино (США)
  • Яшин Трофи (лучший вратарь) – Алиссон Беккер (Бразилия, Ливерпуль)
  • Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Маттейс де Лигт (Нидерланды, Ювентус)

Золотой мяч 2021

Шорт-лист из 30 номинантов на приз лучшему футболисту года

  •  Рияд Марез (Манчестер Сити)
  •  Нголо Канте (Челси)
  •  Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
  •  Леонардо Бонуччи (Ювентус)
  •  Мейсон Маунт (Челси)
  •  Гарри Кейн (Тоттенхэм)
  •  Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
  •  Карим Бензема (Реал)
  •  Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
  •  Николо Барелла (Интер)
  •  Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)
  •  Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  •  Педри (Барселона)
  •  Лука Модрич (Реал)
  •  Джорджо Кьеллини (Ювентус)
  •  Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  •  Лаутаро Мартинес (Интер)
  •  Неймар (ПСЖ)
  •  Симон Кьер (Милан)
  •  Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  •  Роберт Левандовски (Бавария)
  •  Жоржиньо (Челси)
  •  Мохамед Салах (Ливерпуль)
  •  Сесар Аспиликуэта (Челси)
  •  Ромелу Лукаку (Интер / Челси)
  •  Криштиану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)
  •  Жерар Морено (Вильярреал)
  •  Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  •  Луис Суарес (Атлетико)
  •  Фил Фоден (Манчестер Сити)

Женский Золотой мяч

Шорт-лист из 20 номинанток на приз лучшей футболистке года

  •  Стина Блакстениус (Хеккен)
  •  Кадидиату Диани (ПСЖ)
  •  Кристиана Эндлер (Лион)
  •  Магдалена Эрикссон (Челси)
  •  Джесси Флемминг (Челси)
  •  Дженнифер Эрмосо (Барселона)
  •  Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ)
  •  Сэм Кэрр (Челси) 
  •  Фрэн Кирби (Челси)
  •  Эшли Лоуренс (ПСЖ)
  •  Лике Мартенс (Барселона)
  •  Саманта Мьюис (Манчестер Сити / Норт Каролина Кураж)
  •  Вивианне Мидема (Арсенал)
  •  Сандра Паньос (Барселона)
  •  Ирен Паредес (ПСЖ / Барселона)
  •  Алексия Путельяс (Барселона)
  •  Венди Ренар (Лион)
  •  Кристин Синклер (Портленд Торнс)
  •  Эллен Уайт (Манчестер Сити)

Копа Трофи 

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года

  •  Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)
  •  Букайо Сака (Арсенал)
  •  Педри (Барселона)
  •  Жереми Доку (Ренн)
  •  Райан Гравенберх (Аякс)
  •  Джамал Мусиала (Бавария)
  •  Флориан Вирц (Байер)
  •  Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
  •  Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд)
  •  Нуну Мендеш (ПСЖ)

Яшин Трофи

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему вратарю года

  •  Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)
  •  Эдерсон (Манчестер Сити)
  •  Каспер Шмейхель (Лестер)
  •  Эдуар Менди (Челси)
  •  Тибо Куртуа (Реал)
  •  Кейлор Навас (ПСЖ)
  •  Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  •  Мануэль Нойер (Бавария)
  •  Ян Облак (Атлетико)
  •  Самир Ханданович (Интер)

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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