Церемония вручения Золотого мяча 2021. Текстовая трансляция

Футбольная элита пройдется по красной дорожке в парижском театре «Шатле» вечером 29 ноября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболисту 2021 года.

Начало церемонии – 29 ноября в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию вручения наград.

Будут вручены 4 награды:

Золотой мяч (лучший футболист)

Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)

Яшин Трофи (лучший вратарь)

Копа Трофи (лучший молодой игрок)

События церемонии

Аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски являются главными фаворитами на Золотой мяч 2021.

В 2020 году Золотой мяч не вручался из-за пандемии коронавируса.

Напомним обладателей наград за 2019 год:

Золотой мяч (лучший футболист) – Лионель Месси (Аргентина, Барселона)

Женский Золотой мяч (лучшая футболистка) – Меган Рапино (США)

Яшин Трофи (лучший вратарь) – Алиссон Беккер (Бразилия, Ливерпуль)

Копа Трофи (лучший молодой игрок) – Маттейс де Лигт (Нидерланды, Ювентус)

Золотой мяч 2021

Шорт-лист из 30 номинантов на приз лучшему футболисту года

Рияд Марез (Манчестер Сити)

Рияд Марез (Манчестер Сити) Нголо Канте (Челси)

Нголо Канте (Челси) Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

Эрлинг Холанд (Боруссия Д) Леонардо Бонуччи (Ювентус)

Леонардо Бонуччи (Ювентус) Мейсон Маунт (Челси)

Мейсон Маунт (Челси) Гарри Кейн (Тоттенхэм)

Гарри Кейн (Тоттенхэм) Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан / ПСЖ) Карим Бензема (Реал)

Карим Бензема (Реал) Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) Николо Барелла (Интер)

Николо Барелла (Интер) Лионель Месси (Барселона / ПСЖ)

Лионель Месси (Барселона / ПСЖ) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) Педри (Барселона)

Педри (Барселона) Лука Модрич (Реал)

Лука Модрич (Реал) Джорджо Кьеллини (Ювентус)

Джорджо Кьеллини (Ювентус) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) Лаутаро Мартинес (Интер)

Лаутаро Мартинес (Интер) Неймар (ПСЖ)

Неймар (ПСЖ) Симон Кьер (Милан)

Симон Кьер (Милан) Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Рубен Диаш (Манчестер Сити) Роберт Левандовски (Бавария)

Роберт Левандовски (Бавария) Жоржиньо (Челси)

Жоржиньо (Челси) Мохамед Салах (Ливерпуль)

Мохамед Салах (Ливерпуль) Сесар Аспиликуэта (Челси)

Сесар Аспиликуэта (Челси) Ромелу Лукаку (Интер / Челси)

Ромелу Лукаку (Интер / Челси) Криштиану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)

Криштиану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед) Жерар Морено (Вильярреал)

Жерар Морено (Вильярреал) Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Килиан Мбаппе (ПСЖ) Луис Суарес (Атлетико)

Луис Суарес (Атлетико) Фил Фоден (Манчестер Сити)

Женский Золотой мяч

Шорт-лист из 20 номинанток на приз лучшей футболистке года

Стина Блакстениус (Хеккен)

Стина Блакстениус (Хеккен) Кадидиату Диани (ПСЖ)

Кадидиату Диани (ПСЖ) Кристиана Эндлер (Лион)

Кристиана Эндлер (Лион) Магдалена Эрикссон (Челси)

Магдалена Эрикссон (Челси) Джесси Флемминг (Челси)

Джесси Флемминг (Челси) Дженнифер Эрмосо (Барселона)

Дженнифер Эрмосо (Барселона) Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ)

Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ) Сэм Кэрр (Челси)

Сэм Кэрр (Челси) Фрэн Кирби (Челси)

Фрэн Кирби (Челси) Эшли Лоуренс (ПСЖ)

Эшли Лоуренс (ПСЖ) Лике Мартенс (Барселона)

Лике Мартенс (Барселона) Саманта Мьюис (Манчестер Сити / Норт Каролина Кураж)

Саманта Мьюис (Манчестер Сити / Норт Каролина Кураж) Вивианне Мидема (Арсенал)

Вивианне Мидема (Арсенал) Сандра Паньос (Барселона)

Сандра Паньос (Барселона) Ирен Паредес (ПСЖ / Барселона)

Ирен Паредес (ПСЖ / Барселона) Алексия Путельяс (Барселона)

Алексия Путельяс (Барселона) Венди Ренар (Лион)

Венди Ренар (Лион) Кристин Синклер (Портленд Торнс)

Кристин Синклер (Портленд Торнс) Эллен Уайт (Манчестер Сити)

Копа Трофи

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года

Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)

Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) Букайо Сака (Арсенал)

Букайо Сака (Арсенал) Педри (Барселона)

Педри (Барселона) Жереми Доку (Ренн)

Жереми Доку (Ренн) Райан Гравенберх (Аякс)

Райан Гравенберх (Аякс) Джамал Мусиала (Бавария)

Джамал Мусиала (Бавария) Флориан Вирц (Байер)

Флориан Вирц (Байер) Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)

Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд)

Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд) Нуну Мендеш (ПСЖ)

Яшин Трофи

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему вратарю года