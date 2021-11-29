Он побил много рекордов. В Париже назван лучший форвард 2021 года

Приз получил форвард Баварии Роберт Левандовски из Польши

  • 29.11.2021 22:01
  • 3896 просмотров
  • 2 комментария
Он побил много рекордов. В Париже назван лучший форвард 2021 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

В парижском театре «Шатле» 29 ноября проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

Назван обладатель приза лучшему форварду года.

  • Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Польша)

Левандовски в этом году побил рекорд Мюллера по количеству голов в Бундеслиге (41 мяч).

Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 29.11.2021 22:06
    +1
    само собой! Золотой мяч ему же!
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 29.11.2021 22:09
    -3
    Значить золотий дадуть Мессі
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