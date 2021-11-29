Он побил много рекордов. В Париже назван лучший форвард 2021 года

В парижском театре «Шатле» 29 ноября проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

Назван обладатель приза лучшему форварду года.

Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовски (Польша)

Левандовски в этом году побил рекорд Мюллера по количеству голов в Бундеслиге (41 мяч).