Лучшая футболистка года! Определен обладатель Золотого мяча у женщин

В парижском театре «Шатле» вручаются награды от France Football

  • 29.11.2021 22:23
  • 1022 просмотра
  • 1 комментарий
Лучшая футболистка года! Определен обладатель Золотого мяча у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексия Путельяс

В парижском театре «Шатле» 29 ноября проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

Определен обладатель приза лучшей футболистке 2021 года.

  • Обладатель Золотого мяча у женщин – испанка Алексия Путельяс (Барселона)

Женский Золотой мяч 2021

Шорт-лист из 20 номинанток на приз лучшей футболистке года

  •  Стина Блакстениус (Хеккен)
  •  Кадидиату Диани (ПСЖ)
  •  Кристиана Эндлер (Лион)
  •  Магдалена Эрикссон (Челси)
  •  Джесси Флемминг (Челси)
  •  Дженнифер Эрмосо (Барселона)
  •  Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ)
  •  Сэм Кэрр (Челси) 
  •  Фрэн Кирби (Челси)
  •  Эшли Лоуренс (ПСЖ)
  •  Лике Мартенс (Барселона)
  •  Саманта Мьюис (Манчестер Сити / Норт Каролина Кураж)
  •  Вивианне Мидема (Арсенал)
  •  Сандра Паньос (Барселона)
  •  Ирен Паредес (ПСЖ / Барселона)
  •  Алексия Путельяс (Барселона)
  •  Венди Ренар (Лион)
  •  Кристин Синклер (Портленд Торнс)
  •  Эллен Уайт (Манчестер Сити)

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.11.2021 22:27
    +1
    Смотря на женский футбол от нарезок Барсы с Алекси, я понимаю как же далеки наши девчонки от футбола
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