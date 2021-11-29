Лучшая футболистка года! Определен обладатель Золотого мяча у женщин

В парижском театре «Шатле» 29 ноября проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.
Определен обладатель приза лучшей футболистке 2021 года.
- Обладатель Золотого мяча у женщин – испанка Алексия Путельяс (Барселона)
Женский Золотой мяч 2021
Шорт-лист из 20 номинанток на приз лучшей футболистке года
- Стина Блакстениус (Хеккен)
- Кадидиату Диани (ПСЖ)
- Кристиана Эндлер (Лион)
- Магдалена Эрикссон (Челси)
- Джесси Флемминг (Челси)
- Дженнифер Эрмосо (Барселона)
- Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ)
- Сэм Кэрр (Челси)
- Фрэн Кирби (Челси)
- Эшли Лоуренс (ПСЖ)
- Лике Мартенс (Барселона)
- Саманта Мьюис (Манчестер Сити / Норт Каролина Кураж)
- Вивианне Мидема (Арсенал)
- Сандра Паньос (Барселона)
- Ирен Паредес (ПСЖ / Барселона)
- Алексия Путельяс (Барселона)
- Венди Ренар (Лион)
- Кристин Синклер (Портленд Торнс)
- Эллен Уайт (Манчестер Сити)
Источник — Sport.ua
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