Маэстро. Форвард Аякса Алле установил рекорд Лиги чемпионов

В поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде обыграл стамбульский «Бешикташ» со счетом 2:1. Дублем отметился 27-летний ивуарийский форвард Себастьян Алле.

Это первый сезон Лиги чемпионов в карьере Алле. Футболист принял участие во всех пяти сыгранных матчах группового этапа, где в общей сложности забил девять мячей, установив рекорд турнира. Ни одному футболисту в мире ранее не удавалось забить девять голов в своих первых пяти матчах Лиги чемпионов.

Ранее Алле защищал цвета «Осера», «Утрехта», франкфуртского «Айнтрахта» и «Вест Хэма». Контракт игрока принадлежит «Аяксу» с января 2021 года.

9 - Sébastien Haller is the first player in UEFA Champions League history to score nine goals in his first five appearances in the competition. Maestro. https://t.co/ReIMTrMuQ9