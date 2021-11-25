Маэстро. Форвард Аякса Алле установил рекорд Лиги чемпионов

Себастьян стал первым игроком, которому удалось забить 9 мячей в своих первых 5 матчах на турнире

  • 25.11.2021 01:13
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Маэстро. Форвард Аякса Алле установил рекорд Лиги чемпионов
© ФК Аякс. Себастьян Алле

В поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде обыграл стамбульский «Бешикташ» со счетом 2:1. Дублем отметился 27-летний ивуарийский форвард Себастьян Алле.

Это первый сезон Лиги чемпионов в карьере Алле. Футболист принял участие во всех пяти сыгранных матчах группового этапа, где в общей сложности забил девять мячей, установив рекорд турнира. Ни одному футболисту в мире ранее не удавалось забить девять голов в своих первых пяти матчах Лиги чемпионов.

Ранее Алле защищал цвета «Осера», «Утрехта», франкфуртского «Айнтрахта» и «Вест Хэма». Контракт игрока принадлежит «Аяксу» с января 2021 года.

Источник — Opta

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