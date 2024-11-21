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Испания
21 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:51
216
0

Месси прилетит в Барселону на празднование юбилея

Игрок не смог отказать в приглашении президента клуба

21 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:51
216
0
Месси прилетит в Барселону на празднование юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что приедет в Барселону на празднование 125-летия клуба.

Как сообщает издание Goal, ранее Месси пояснял, что сможет приехать только в том случае, если у «Интер Майами» не будет официальных матчей. И так получилось: «Интер» выбыл на стадии плей-офф.

Празднование 125-летия «Барселоны» запланировано на 29 ноября. Сначала состоится торжественная часть, затем концерт в театре Лисео.

Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год. За это время он провел 520 матчей и выиграл 10 титулов Ла Лиги.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Лионель Месси Интер Майами
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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