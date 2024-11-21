Месси прилетит в Барселону на празднование юбилея
Игрок не смог отказать в приглашении президента клуба
36-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что приедет в Барселону на празднование 125-летия клуба.
Как сообщает издание Goal, ранее Месси пояснял, что сможет приехать только в том случае, если у «Интер Майами» не будет официальных матчей. И так получилось: «Интер» выбыл на стадии плей-офф.
Празднование 125-летия «Барселоны» запланировано на 29 ноября. Сначала состоится торжественная часть, затем концерт в театре Лисео.
Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год. За это время он провел 520 матчей и выиграл 10 титулов Ла Лиги.
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