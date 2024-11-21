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Major League Soccer
21 ноября 2024, 21:32 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:46
348
0

Стало известно, возглавит ли Хави Интер Майами. Все из-за Месси и Альбы

Бывший хавбек Барсы состоит не в самых лучших отношениях с Лео и Жорди Альбой

21 ноября 2024, 21:32 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:46
348
0
Стало известно, возглавит ли Хави Интер Майами. Все из-за Месси и Альбы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Лионель Месси

Американский клуб Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, не будет назначать 44-летнего испанского специалиста и бывшего игрока каталонской Барселоны Хави на должность главного тренера команды.

Как сообщает Sport.es, руководство «цапель» никогда и не рассматривало всерьез кандидатуру Хави из-за его не самых лучших отношений с экс-партенрами по Барсе.

Речь идет про легендарного Лионеля Месси и Жорди Альбу. Изначально Хави и Лео общались, а во время игры за каталонский коллектив их отношения были отличными как и в личном, так и в рабочем плане. Но после их отношения стали более холодными.

А вот с Альбой Хави и вовсе давно оборвал связи. Единственный, с кем тренер поддерживает контакт, является Серхио Бускетс.

Хави якобы фигурировал в списке кандидатов на пост коуча Интер Майами после информации об отставке Херардо Мартино в конце 2024 года. Еще одним претендентом на эту должность является Хавьер Маскерано – также экс-игрок Барсы.

Сообщается, что Интер Майами объявит о назначении нового главного тренера в ближайшее время.

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Жорди Альба Дэвид Бекхэм Хави Серхио Бускетс Лионель Месси Барселона Интер Майами назначение тренера Херардо Мартино отставка Хавьер Маскерано
Даниил Агарков Источник: Sport.es
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