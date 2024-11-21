MrBeast посоветовал Роналду комментировать собственные голы на YouTube
Во время подкаста звездный блогер посетил легендарного футболиста
39-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду пригласил к себе на подкаст знаменитого блогера MrBeast.
В ходе передачи Роналду попросил совета, как быстро раскрутить свой YouTube-канал. MrBeast сразу же посоветовал игроку комментировать свои голы. По мнению блогера, такой формат программы привлечет внимание болельщиков.
Также MrBeast отметил, что каждому было бы интересно узнать, о чём думает великий футболист перед решающим ударом.
«Люди миллионами подписывались бы на такой канал, где Криш рассказывает, как он принял решение ударить через себя и забить гол», — дал совет MrBeast.
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