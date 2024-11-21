Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. MrBeast посоветовал Роналду комментировать собственные голы на YouTube
Другие новости
21 ноября 2024, 19:33 |
232
0

MrBeast посоветовал Роналду комментировать собственные голы на YouTube

Во время подкаста звездный блогер посетил легендарного футболиста

21 ноября 2024, 19:33 |
232
0
MrBeast посоветовал Роналду комментировать собственные голы на YouTube
Youtube

39-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду пригласил к себе на подкаст знаменитого блогера MrBeast.

В ходе передачи Роналду попросил совета, как быстро раскрутить свой YouTube-канал. MrBeast сразу же посоветовал игроку комментировать свои голы. По мнению блогера, такой формат программы привлечет внимание болельщиков.

Также MrBeast отметил, что каждому было бы интересно узнать, о чём думает великий футболист перед решающим ударом.

«Люди миллионами подписывались бы на такой канал, где Криш рассказывает, как он принял решение ударить через себя и забить гол», — дал совет MrBeast.

По теме:
Роналду сыграет с сыном в одной команде? Криштиану приоткрыл занавес
Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера
Интернет взорвется. MrBeast посетит подкаст Роналду
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу YouTube
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Футбол | 21 ноября 2024, 20:14 0
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю
Ребров – в пятерке лучших тренеров сборной. Известно, по какому показателю

Наставник Украины провел 22 матча во главе национальной команды

Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Футбол | 21 ноября 2024, 13:41 9
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории

Наибольшее признание получил Майкл Джордан

Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Футбол | 21.11.2024, 11:56
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 23:59
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Футбол | 21.11.2024, 00:31
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 2
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 1
Теннис
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
Фьюри отреагировал на поражение Майка Тайсона в бою против блогера Пола
19.11.2024, 22:02
Бокс
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 6
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем