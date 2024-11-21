Он останется зимой в Заре. Динамо не будет возвращать хавбека из аренды

Киевское Динамо не планирует зимой прерывать аренду Александра Яцыка, который выступает за луганскую Зарю.

Ранее появилась информация о том, что Динамо хочет вернуть 21-летнего полузащитника, ставшего одним из ключевых игроков Зари.

Однако, как сообщает ТаТоТаке, президент Динамо Игорь Суркис опроверг эту информацию.

Кроме того, ранее Суркис также опроверг слухи об интересе к защитнику Зари Андерсону Джордану.

В этом сезоне Александр Яцык провел 14 матчей за луганский клуб, забил 4 гола и сделал 1 ассист.