Он останется зимой в Заре. Динамо не будет возвращать хавбека из аренды
Александр Яцык весной продолжит выступление за луганскую команду
Киевское Динамо не планирует зимой прерывать аренду Александра Яцыка, который выступает за луганскую Зарю.
Ранее появилась информация о том, что Динамо хочет вернуть 21-летнего полузащитника, ставшего одним из ключевых игроков Зари.
Однако, как сообщает ТаТоТаке, президент Динамо Игорь Суркис опроверг эту информацию.
Кроме того, ранее Суркис также опроверг слухи об интересе к защитнику Зари Андерсону Джордану.
В этом сезоне Александр Яцык провел 14 матчей за луганский клуб, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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