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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:39
338
0

Он останется зимой в Заре. Динамо не будет возвращать хавбека из аренды

Александр Яцык весной продолжит выступление за луганскую команду

21 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:39
338
0
Он останется зимой в Заре. Динамо не будет возвращать хавбека из аренды
ФК Заря Луганск. Александр Яцык

Киевское Динамо не планирует зимой прерывать аренду Александра Яцыка, который выступает за луганскую Зарю.

Ранее появилась информация о том, что Динамо хочет вернуть 21-летнего полузащитника, ставшего одним из ключевых игроков Зари.

Однако, как сообщает ТаТоТаке, президент Динамо Игорь Суркис опроверг эту информацию.

Кроме того, ранее Суркис также опроверг слухи об интересе к защитнику Зари Андерсону Джордану.

В этом сезоне Александр Яцык провел 14 матчей за луганский клуб, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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Динамо Киев Заря Луганск Александр Яцык трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Игорь Суркис Андерсон Джордан аренда игрока
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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