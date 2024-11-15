Динамо летом продаст таланта сборной Украины. Киевляне уже нашли замену
Александр Яцык покинет зимой «Зарю» и будет готовиться заменить Владимира Бражко
Киевское «Динамо» летом планирует продать игрока сборной Украины Владимира Бражко.
По информации источника, полузащитник Александр Яцык, который находится в аренде у «Зари, зимой будет возвращен в «Динамо». Досрочное расторжение договора стало следствием прогресса хавбека в этом сезоне. Руководство киевлян видит в Яцыке равноценную замену Бражко, которого активно готовят к летнему трансферу.
Отмечается, что именно на Александра, а не Бражка, в свое время возлагал большие надежды Мирча Луческу и именно он готовился стать заменой Сидорчуку три года назад.
Ранее сообщалось, что «Динамо» летом должен покинуть Николай Шапаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Ванат не сможет сыграть в 5 туре Лиги наций
Британец высказался о декабрьском реванше