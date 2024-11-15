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  4. Динамо летом продаст таланта сборной Украины. Киевляне уже нашли замену
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 21:11 |
1665
5

Динамо летом продаст таланта сборной Украины. Киевляне уже нашли замену

Александр Яцык покинет зимой «Зарю» и будет готовиться заменить Владимира Бражко

15 ноября 2024, 21:11 |
1665
5
Динамо летом продаст таланта сборной Украины. Киевляне уже нашли замену
ФК Динамо. Владимир Бражко.

Киевское «Динамо» летом планирует продать игрока сборной Украины Владимира Бражко.

По информации источника, полузащитник Александр Яцык, который находится в аренде у «Зари, зимой будет возвращен в «Динамо». Досрочное расторжение договора стало следствием прогресса хавбека в этом сезоне. Руководство киевлян видит в Яцыке равноценную замену Бражко, которого активно готовят к летнему трансферу.

Отмечается, что именно на Александра, а не Бражка, в свое время возлагал большие надежды Мирча Луческу и именно он готовился стать заменой Сидорчуку три года назад.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом должен покинуть Николай Шапаренко.

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Gargantua81
источник телеграм ))
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Gargantua81
Луческу сделал ставку на Боля, Яцыка и Царенко. А Волошин и Бражко поехали в аренду. Результат мы все видим.
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0
Saar
Кретини! Продати Бражка.....
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0
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MaximusOne
Тільки Яцик в плані захисту слабкий, на відміну від Бражка.
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