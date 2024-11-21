Чемпион Европы. Звездный партнер Зинченко может выйти на футбольную пенсию
Жоржиньо может стать игроком «Бешикташа»
Итальянский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в турецкий «Бешикташ», сообщает Sabah.
Турецкий гранд заинтересован в подписании 33-летнего игрока, который почти не получает игрового времени в этом сезоне. «Канониры» могут избавиться от игрока даже зимой, учитывая его высокую зарплату.
В «Бешикташе» играет экс-партнер Жоржиньо по сборной Италии – Чиро Иммобиле.
В текущем сезоне Жоржиньо провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.
Жоржиньо является партнером по «Арсеналу» украинского защитника Александра Зинченко.
Зинченко может покинуть «Арсенал».
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