Чемпион Европы. Звездный партнер Зинченко может выйти на футбольную пенсию

Итальянский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в турецкий «Бешикташ», сообщает Sabah.

Турецкий гранд заинтересован в подписании 33-летнего игрока, который почти не получает игрового времени в этом сезоне. «Канониры» могут избавиться от игрока даже зимой, учитывая его высокую зарплату.

В «Бешикташе» играет экс-партнер Жоржиньо по сборной Италии – Чиро Иммобиле.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.

Жоржиньо является партнером по «Арсеналу» украинского защитника Александра Зинченко.

Зинченко может покинуть «Арсенал».