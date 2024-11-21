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  4. Чемпион Европы. Звездный партнер Зинченко может выйти на футбольную пенсию
Англия
21 ноября 2024, 20:03 |
222
0

Чемпион Европы. Звездный партнер Зинченко может выйти на футбольную пенсию

Жоржиньо может стать игроком «Бешикташа»

21 ноября 2024, 20:03 |
222
0
Чемпион Европы. Звездный партнер Зинченко может выйти на футбольную пенсию

Итальянский полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в турецкий «Бешикташ», сообщает Sabah.

Турецкий гранд заинтересован в подписании 33-летнего игрока, который почти не получает игрового времени в этом сезоне. «Канониры» могут избавиться от игрока даже зимой, учитывая его высокую зарплату.

В «Бешикташе» играет экс-партнер Жоржиньо по сборной Италии – Чиро Иммобиле.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 7 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.

Жоржиньо является партнером по «Арсеналу» украинского защитника Александра Зинченко.

Зинченко может покинуть «Арсенал».

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Жоржиньо Александр Зинченко Арсенал Лондон Бешикташ Чиро Иммобиле чемпионат Турции по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Данііл Киріяка Источник: Sabah
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