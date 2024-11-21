Женская сборная Украины назвала состав на плей-офф отбора ЧЕ с Бельгией

Женская сборная Украины объявила имена футболисток, вызванных для подготовки к поединкам плей-офф отбора к Евро-2025 с командой Бельгии.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Теперь на втором этапе сине-желтые сразятся за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Первый поединок второго раунда плей-офф Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии состоится 29 ноября в турецкой Анталье (начало – 19:00), а второй – 3 декабря в бельгийском Левене (начало – 21:15).

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев – Швейцарии. Остальные 7 путевок будут разыграны во втором раунде плей-офф (матчи дома и на выезде).

Плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд – матчи второго раунда пройдут 28/29 ноября и 3 декабря. Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности выступят 16 команд-участниц.

В поединках с бельгийками наставник сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболистки. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарья Бондарчук (Металлист 1925 Харьков), Дарья Келюшик (Колос Ковалевка).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – Ворскла Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская (обе – Металлист 1925 Харьков), Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – Фомгет, Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин (Ладомир Владимир), Вероника Андрухтв, Даяна Семкив (обе – Колос Ковалевка), Яна Калинина (Ворскла Полтава), Тамила Химич, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все – Металлист 1925 Харьков), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Яна Малахова (Мура Нона, Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Лилль, Франция).

Плей-офф квалификации Евро-2025 среди женщин

Второй раунд. 28/29 ноября и 3 декабря