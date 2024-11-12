За путевку на Евро. Утверждено место проведения матчей Украины с Бельгией

Названо место проведения первого матча второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборных Украины и Бельгии.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили команду Турции (1:1, 2:0). Далее женская сборная Украины сразится за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Первая встреча, номинально домашняя для сине-желтых, состоится на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье 29 ноября в 19:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в бельгийском городе Левен на стадионе «Ден Дреф» 3 декабря в 21:15 по Киеву.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником есть сборная хозяев – Швейцария. Остальные 7 путевок будут разыграны во втором раунде плей-офф (матчи дома и на выезде).

Матчи плей-офф состоятся 28 или 29 ноября и 3 декабря. Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где выступят 16 команд-участниц. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Евро-2025 среди женщин. Плей-офф квалификации

Второй раунд. 28 или 29 ноября и 3 декабря