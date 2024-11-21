Лион (Ж) – Рома (Ж) – 4:1. Дубль за три минуты. Видео голов и обзор матча

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Лионом» и «Ромой».

«Лион» уверенно разгромили соперниц со счётом 4:1 на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Лион» – «Рома» – 4:1

Голы: Драгони, 74 – Дьяни 77, 79, Ле Сомме 89, Ренар, 90+2

Видеообзор матча: