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Лига чемпионов
21 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:14
19
0

Лион (Ж) – Рома (Ж) – 4:1. Дубль за три минуты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

21 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:14
19
0
Лион (Ж) – Рома (Ж) – 4:1. Дубль за три минуты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Лионом» и «Ромой».

«Лион» уверенно разгромили соперниц со счётом 4:1 на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября

«Лион» – «Рома» – 4:1

Голы: Драгони, 74 – Дьяни 77, 79, Ле Сомме 89, Ренар, 90+2

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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