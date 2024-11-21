Лига чемпионов21 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:14
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Лион (Ж) – Рома (Ж) – 4:1. Дубль за три минуты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
21 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 23:14
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20 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Лионом» и «Ромой».
«Лион» уверенно разгромили соперниц со счётом 4:1 на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе.
Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 20 ноября
«Лион» – «Рома» – 4:1
Голы: Драгони, 74 – Дьяни 77, 79, Ле Сомме 89, Ренар, 90+2
Видеообзор матча:
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