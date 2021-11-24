Пять матчей – пять побед! Аякс выиграл на выезде у Бешикташа с дублем Алле

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Нидерландский «Аякс» выиграл на выезде у «Бешикташа» (2:1) и набрал 15 очков из 15 возможных. Дубль оформил Себастьян Алле, у которого стало 9 забитых мячей, как и у Роберта Левандовски из «Баварии».

У турецкой команды нет ни одного балла. Вторую путевку в 1/8 финала в этой группе разыграют немецкая «Боруссия» Д и португальский «Спортинг».

Лига чемпионов

Группа C. 4-й тур, 24 ноября

Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Геззаль, 22 (пен) – Алле, 54, 69.

Турнирная таблица