Бешикташ
1 : 2
Аякс
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пять матчей – пять побед! Аякс выиграл на выезде у Бешикташа с дублем Алле

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 21:42
  • 1030 просмотров
  • 1 комментарий
Пять матчей – пять побед! Аякс выиграл на выезде у Бешикташа с дублем Алле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Алле

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Нидерландский «Аякс» выиграл на выезде у «Бешикташа» (2:1) и набрал 15 очков из 15 возможных. Дубль оформил Себастьян Алле, у которого стало 9 забитых мячей, как и у Роберта Левандовски из «Баварии». 

У турецкой команды нет ни одного балла. Вторую путевку в 1/8 финала в этой группе разыграют немецкая «Боруссия» Д и португальский «Спортинг».

Лига чемпионов

Группа C. 4-й тур, 24 ноября

Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Геззаль, 22 (пен) – Алле, 54, 69.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xerx
    online
    xerx, 24.11.2021 21:50
    0
    Парад Алле
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