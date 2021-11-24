Бешикташ
1 : 2
Аякс
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бешикташ – Аякс – 1:2. Дубль Себастьяна Алле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 23:01
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Бешикташ – Аякс – 1:2. Дубль Себастьяна Алле. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов. Нидерландский «Аякс» выиграл на выезде у «Бешикташа» (2:1) и набрал 15 очков из 15 возможных.

Дубль оформил Себастьян Алле, у которого стало 9 забитых мячей в ЛЧ. 

Лига чемпионов

Группа C. 4-й тур, 24 ноября

Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Геззаль, 22 (пен) – Алле, 54, 69.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Геззаль, 22 мин (пен).

ГОЛ! 1:1. Алле, 54 мин.

ГОЛ! 1:2. Алле, 69 мин.

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
54' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
22' ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Геззаль (Бешикташ).

Источник — Sport.ua

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