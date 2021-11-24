Бешикташ – Аякс – 1:2. Дубль Себастьяна Алле. Видео голов и обзор матча

24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов. Нидерландский «Аякс» выиграл на выезде у «Бешикташа» (2:1) и набрал 15 очков из 15 возможных.
Дубль оформил Себастьян Алле, у которого стало 9 забитых мячей в ЛЧ.
Лига чемпионов
Группа C. 4-й тур, 24 ноября
Бешикташ (Турция) – Аякс (Нидерланды) – 1:2
Голы: Геззаль, 22 (пен) – Алле, 54, 69.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Геззаль, 22 мин (пен).
ГОЛ! 1:1. Алле, 54 мин.
ГОЛ! 1:2. Алле, 69 мин.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Геззаль (Бешикташ).
Источник — Sport.ua
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