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Major League Soccer
20 ноября 2024, 22:31 |
403
0

Известный испанский футболист стал совладельцем клуба МЛС

Хуан Мата владеет долей собственности американского футбольного клуба «Сан-Диего»

20 ноября 2024, 22:31 |
403
0
Известный испанский футболист стал совладельцем клуба МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний испанский футболист австралийского «Вестерн Сидней» Хуан Мата стал первым активным международным игроком, который владеет долей клуба в MLS.

Как сообщает пресс-служба клуба, Мата стал совладельцем футбольного клуба «Сан-Диего», который с следующего сезона планирует выступать в национальном чемпионате.

Хуан Мата известен своими выступлениями за «Валенсию», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также он сыграл 41 матч за сборную Испании.

В составе национальной сборной Мата становился чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012 году. Евро-2012 проходил в Украине и Польше.

Кроме того, в составе «Челси» он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.

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Major League Soccer (MLS) Сан-Диего (MLS) Хуан Мата Валенсия Челси Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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