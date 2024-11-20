Известный испанский футболист стал совладельцем клуба МЛС

36-летний испанский футболист австралийского «Вестерн Сидней» Хуан Мата стал первым активным международным игроком, который владеет долей клуба в MLS.

Как сообщает пресс-служба клуба, Мата стал совладельцем футбольного клуба «Сан-Диего», который с следующего сезона планирует выступать в национальном чемпионате.

Хуан Мата известен своими выступлениями за «Валенсию», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также он сыграл 41 матч за сборную Испании.

В составе национальной сборной Мата становился чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012 году. Евро-2012 проходил в Украине и Польше.

Кроме того, в составе «Челси» он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.