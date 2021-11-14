Говно редкое. Экс-игрок сборной СССР ушел из эфира во время матча России

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ушел из прямого эфира «Матч Премьер» во время поединка отборочного турнира чемпионата мира Хорватия – Россия (1:0).
Ловчеву не понравилось, что эксперты в студии хвалили игру российской команды.
«Вы же обманываете народ, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое», – сказал Ловчев и ушел из студии.
Russia have been so bad in their decisive World Cup qualifier that one of the pundits stormed out of the studio at halftime pic.twitter.com/xnzWY4qYFE— max seddon (@maxseddon) November 14, 2021
Источник — Матч ТВ
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Что творится сейчас - это отмывание денег.С такими зарплатами они должны не только обыгрывать Бельгию,Францию,Бразилию и т.д .,а участвовать и выигрывать в межгалактическом футболе))) Любой нормальный футболист скажет: что если выходить на ничью в матче ,то ты проиграешь,и это не оправдание тем кто ему это говорил.Сейчас многие болельщики начинают понимать:чтоб посмотреть на хороший футбол,нужно чтоб как можно раньше вылетали все постсоветские сборные и клубы))) Тогда можно увидеть как настоящие мужики борятся за каждый сантиметр поля,на красивые пасы,удары в створ и т.д. А не как сейчас:поле не то,ноги дрожат,замен нет,больные, поломанные,кривые,косые,неудачи какие-то,и это не один же год! Уже новое поколение видет позор ....))) На что смотреть?На свои успокоительные, если так...
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