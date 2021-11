Говно редкое. Экс-игрок сборной СССР ушел из эфира во время матча России

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ушел из прямого эфира «Матч Премьер» во время поединка отборочного турнира чемпионата мира Хорватия – Россия (1:0).



Ловчеву не понравилось, что эксперты в студии хвалили игру российской команды.



«Вы же обманываете народ, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое», – сказал Ловчев и ушел из студии.

Russia have been so bad in their decisive World Cup qualifier that one of the pundits stormed out of the studio at halftime pic.twitter.com/xnzWY4qYFE