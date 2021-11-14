Говно редкое. Экс-игрок сборной СССР ушел из эфира во время матча России

Евгений Ловчев не выдержал позора

  • 14.11.2021 19:55
  • 5253 просмотра
  • 15 комментариев
Говно редкое. Экс-игрок сборной СССР ушел из эфира во время матча России
© HNS

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ушел из прямого эфира «Матч Премьер» во время поединка отборочного турнира чемпионата мира Хорватия – Россия (1:0).
 
Ловчеву не понравилось, что эксперты в студии хвалили игру российской команды. 
 
«Вы же обманываете народ, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое», – сказал Ловчев и ушел из студии.

Источник — Матч ТВ

(40 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Jaroslav5999
    Jaroslav5999, 14.11.2021 19:59
    +23
    Норм людина!!!
    Ссылка
    Etana
    Etana, 14.11.2021 20:02
    +17
    А ведь видно, что человек реально переживает за сборную своей страны, но при этом режет правду матку как она есть!
    Ссылка
    VadyaMetal
    VadyaMetal, 14.11.2021 20:11
    +12
    Молодец мужик, имеет свое мнение и не хочет быть овощем в обществе где около 86% овцы с ментальностью "победобесия" и жизнью в г...не.
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
    Алексей Хмиль, 14.11.2021 20:01
    +11
    Нарешті почали вголос критикувати гравців! Набридло вже облизування ногомячистів-інстаграмерів
    Ссылка
    sergrey4
    sergrey4, 14.11.2021 20:22
    +7
    Гений!
    Ссылка
    Mshr
    Mshr, 14.11.2021 20:16
    +7
    Человек из СССР,где был футбол!
    Что творится сейчас - это отмывание денег.С такими зарплатами они должны не только обыгрывать Бельгию,Францию,Бразилию и т.д .,а участвовать и выигрывать в межгалактическом футболе))) Любой нормальный футболист скажет: что если выходить на ничью в матче ,то ты проиграешь,и это не оправдание тем кто ему это говорил.Сейчас многие болельщики начинают понимать:чтоб посмотреть на хороший футбол,нужно чтоб как можно раньше вылетали все постсоветские сборные и клубы))) Тогда можно увидеть как настоящие мужики борятся за каждый сантиметр поля,на красивые пасы,удары в створ и т.д. А не как сейчас:поле не то,ноги дрожат,замен нет,больные, поломанные,кривые,косые,неудачи какие-то,и это не один же год! Уже новое поколение видет позор ....))) На что смотреть?На свои успокоительные, если так...
    Ссылка
    bonv
    bonv, 14.11.2021 20:23
    +6
    Погоджуюсь Так воно і є
    Ссылка
    nivava
    nivava, 14.11.2021 20:23
    +5
    Etana, 14.11.2021 20:02
    А ведь видно, что человек реально переживает за сборную своей страны, но при этом режет правду матку как она есть!
    А мы ведь ещё глубже, но ржавые и дырявые лижут своих мажорчиков, и ищут оправдания везде, кроме как прямо сказать, что футбола в Украине нет!
    Ссылка
    Baton
    Baton, 14.11.2021 20:21
    +5
    VadyaMetal, 14.11.2021 20:11
    Молодец мужик, имеет свое мнение и не хочет быть овощем в обществе где около 86% овцы с ментальностью "победобесия" и жизнью в г...не.
    А мы типа в шоколаде живём?
    Ссылка
    ManCity
    online
    ManCity, 14.11.2021 20:26
    +4
    Відверто)))
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 14.11.2021 20:19
    +4
    Дык и у нас футбол говно)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.11.2021 20:16
    +4
    Ситуация там чуть поглубже. Канделакки, Губерниев сколотили вокруг себя банду подхалимов из комментаторов, которые вышли из разгромленного НТВ. Адекватный российский болельщик ненавидит Генича и Черданцева, а эти люди в нулевых еще были олицетворением качественного комментаторского дела, но скурвились в угоду верхушке, впрочем как и вся российская журналистика. Недавно с МатчТВ выперли журналиста, который отказался брать желтушное интервью у футболиста про его избиение жены. Вот у Ловчева бомбануло тоже. Денис Казанский, которого я лично уважаю, тоже недавно свалил с МатчТВ из-за того, что Губерниев в прямом эфире затравил Бузову, оскорблял ее, что недостойно человека какой бы она ни была.
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 14.11.2021 20:29
    +1
    Красавчик!
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 14.11.2021 20:28
    +1
    Ёкарный Бабай, 14.11.2021 20:16
    Ситуация там чуть поглубже. Канделакки, Губерниев сколотили вокруг себя банду подхалимов из комментаторов, которые вышли из разгромленного НТВ. Адекватный российский болельщик ненавидит Генича и Черданцева, а эти люди в нулевых еще были олицетворением качественного комментаторского дела, но скурвились в угоду верхушке, впрочем как и вся российская журналистика. Недавно с МатчТВ выперли журналиста, который отказался брать желтушное интервью у футболиста про его избиение жены. Вот у Ловчева бомбануло тоже. Денис Казанский, которого я лично уважаю, тоже недавно свалил с МатчТВ из-за того, что Губерниев в прямом эфире затравил Бузову, оскорблял ее, что недостойно человека какой бы она ни была.
    Так оно и есть. А Ловчев всегда был немногим в Спартаке, кто всегда был объективен и ни к кому не подлизывался
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.11.2021 20:16
    +1
    Його більше не запросять нікуди. Екстреміст, йопта)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности