ФОТО. Наставник Кельна явился на тренировку в костюме свиньи-единорога

11 ноября в Кельне проходит традиционный ежегодный карнавал. Игроки и тренеры местного клуба Бундеслиги также решили принять в нем участие.

Ярких и оригинальных костюмов было много, но больше всего выделялся главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт, который явился на тренировку в костюме свиньи-единорога:

Goooood morning, #effzeh fans! 🥳



Karneval training is back - who's got the best outfit on show? 🎉😍 pic.twitter.com/SG4JbQGxW9 — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2021

Is it a bird? Is it a plane? No!



It's Steffen Baumgart dressed in a pig-unicorn-onsie! 🐷🦄🎉 #effzeh pic.twitter.com/jcd2D6Ow2f — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2021