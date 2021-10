В среду, 27 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» принимает «Манчестер Сити».

Команды играют в Лондоне на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Два украинца вышли в основе команд: Андрей Ярмоленко играет на фланге против Александра Зинченко.

Вест Хэм – Ман Сити. Ярмоленко против Зинченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.

Стартовые составы команд

📋 Our team for tonight's @Carabao_Cup match looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUMCI pic.twitter.com/B1Jhk11xnV