Бёрнли
0 : 1
Тоттенхэм
27.10.2021, FT

Ярмоленко прошел Зинченко. Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги по пенальти

Андрей был заменен на 62-й минуте, а Александр отыграл весь матч.

  • 27.10.2021 23:59
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  • 1 комментарий
Ярмоленко прошел Зинченко. Вест Хэм выбил МанСити из Кубка лиги по пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Ярмоленко

В среду, 27 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити».

Два украинца вышли в основе команд: Андрей Ярмоленко играл у хозяев поля на фланге против Александра Зинченко. Неоднократно они вели прямую борьбу на футбольном поле. Ярмоленко был заменен на 62-й минуте, а Зинченко отыграл весь матч.

В основное время голов забито не было (0:0), и была назначена серия пенальти, в которой победили молотобойцы (пен. 5:3). У команды гостей не забил пенальти Фил Фоден, остальные игроки исполнили 11-метровые точно.

Также в 1/4 финала пробились «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Брентфорд» и «Лестер». Днем ранее в четвертьфиналы вышли «Арсенал», «Челси» и «Сандерленд». Жеребьевка 1/4 финала пройдет 30 октября.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 27 октября

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» – 0:0 (пен. 5:3)

«Вест Хэм»: Ареола, Доусон, Масуаку (Пабло Форнальс, 62), Крессуэлл, Диоп, Джонсон, Нобл, Лансини (Цоуфал, 82), Влашич (Бенрама, 62), Соучек, Ярмоленко (Боуэн, 62).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер (Жоау Канселу, 46), Аке, Стоунс, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Грилиш, 83), Палмер (Габриэл Жезус, 76), Стерлинг, Махрез (Фоден, 72).

Судья: Мосс.

27 октября. Лондон. «Лондон Стэдиум».

«Лестер» – «Брайтон» – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Барнс, 6, Лукман, 45+5 – Уэбстер, 45+3, Мвепу, 71.

«Бернли» – «Тоттенхэм» – 0:1

Гол: Лукас Моура, 68.

«Престон» – «Ливерпуль» – 0:2

Голы: Минамино, 62, Ориги, 84.

«Сток Сити» – «Брентфорд» – 1:2

Голы: Сойерс, 57 – Канос, 22, Тони, 40.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 28.10.2021 00:17
    0
    Вот это кстати прикольная тема, что после основного времени сразу пенальти!
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