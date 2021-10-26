Синие били пенальти. Арсенал и Челси вышли в четвертьфинал Кубка лиги

26 октября прошли три матча 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Арсенал» победил «Лидс» (2:0), голами отметились Калум Чемберс и Эдвард Нкетиа.
«Челси» обыграл «Саутгемптон» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3). У хозяев отличился Кай Хаверц, а у гостей – Че Адамс.
Остальные матчи раунда 1/8 финала пройдут 27 октября, после чего состоится жеребьевка четвертьфиналов.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 26 октября
«Арсенал» – «Лидс» – 2:0
Голы: Чемберс, 55, Нкетиа, 69.
«Челси» – «Саутгемптон» – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Кай Хаверц, 44 – Че Адамс, 47.
КПР – «Сандерленд» – 0:0 (пен. 1:3)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.