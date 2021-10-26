Синие били пенальти. Арсенал и Челси вышли в четвертьфинал Кубка лиги

26 октября прошли три матча 1/8 финала Кубка английской лиги

  • 26.10.2021 23:59
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Синие били пенальти. Арсенал и Челси вышли в четвертьфинал Кубка лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября прошли три матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Арсенал» победил «Лидс» (2:0), голами отметились Калум Чемберс и Эдвард Нкетиа.

«Челси» обыграл «Саутгемптон» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3). У хозяев отличился Кай Хаверц, а у гостей – Че Адамс. 

Остальные матчи раунда 1/8 финала пройдут 27 октября, после чего состоится жеребьевка четвертьфиналов.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 26 октября

«Арсенал»  «Лидс»  2:0

Голы: Чемберс, 55, Нкетиа, 69.

«Челси» – «Саутгемптон» – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Кай Хаверц, 44 – Че Адамс, 47. 

КПР – «Сандерленд» – 0:0 (пен. 1:3)

Источник — Sport.ua

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