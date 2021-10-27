Челси
1 : 1
(4:3)
Саутгемптон
26.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Саутгемптон – 1:1 (4:3 пен.). Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Кубка английской лиги

  • 27.10.2021 09:01
  • 331 просмотр
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Челси – Саутгемптон – 1:1 (4:3 пен.). Видео голов и обзор матча

«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. «Синие» победили в серии пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча: 

События матча
94' ГОЛ ! С пенальти забил Рис Джеймс (Челси).
93' ГОЛ ! С пенальти забил Бен Чилвелл (Челси).
93' ГОЛ ! С пенальти забил Ориоль Ромеу (Саутгемптон).
92' ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
92' ГОЛ ! С пенальти забил Шейн Лонг (Саутгемптон).
91' ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Челси).
91' ГОЛ ! С пенальти забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
48' ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
45' ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).

Источник — Sport.ua

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