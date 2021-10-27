«Челси» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. «Синие» победили в серии пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|94'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рис Джеймс (Челси).
|93'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бен Чилвелл (Челси).
|93'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ориоль Ромеу (Саутгемптон).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Шейн Лонг (Саутгемптон).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Челси).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.