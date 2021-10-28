Александр ЗИНЧЕНКО: «Это был не день Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в матче Кубка английской лиги против «Вест Хэма» основное время закончил вничью 0:0, а по пенальти команда уступила 3:5.

Украинец Александр Зинченко провел на поле весь матч.

«Это был не день «Манчестер Сити», хотя мы создали много моментов. К сожалению, забить не удалось и уступили по пенальти. Такое случается».

«Нужно проанализировать ошибки. Думаю, у нас все будет хорошо», - сказал Зинченко.