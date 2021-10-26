Вест Хэм
0 : 0
Ман Сити
27.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Интригующее противостояние команд украинцев уже на стадии 1/8 финала

  • 26.10.2021 16:02
  • 361 просмотр
  • 0 комментариев
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити».

Поединок пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Вест Хэм»

 

«Вест Хэм» в этом сезоне выступает очень качественно в чемпионате Англии и других турнирах. Команда Дэвида Мойеса набрали уже 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

В Кубке английской лиги «молотобойцы» стартовали на стадии третьего раунда. Лондонской команде не повезло с жеребом. Уже в первом матче они попали на «Манчестер Юнайтед». Лондонцы прошли статусного соперника со счетом 1:0. Теперь им предстоит встретиться с очередным манчестерским и клубом - «Манчестер Сити».

В Лиге Европы у лондонцев также все хорошо, команда одержала три уверенные победы над «Динамо» Загреб, «Рапидом» и «Генком» с общим счетом 7:0 и практически обеспечили себе выход в плей-офф. 

«Манчестер Сити»

 

«Манчестер Сити» на своем уровне выступает в этом сезоне. «Горожане» среди лидеров в АПЛ, занимают третье место, отставая от лидирующего «Челси» всего на два очка. В Лиге чемпионов команда также одержала две победы, уступив во втором туре ПСЖ (0:2). 

Кубок английской лиги - турнир «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли четыре последние турнира. На первом этапе «горожане» получили клуб из третьего по силе дивизиона Англии - «Уикомб», который обыграли со счетом 6:1. 

Прогноз на противостояние

Украинскому болельщику интересен этот матч противостоянием украинцев, вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко и защитника «Сити» Александра Зинченко. Однако в этом сезоне оба футболиста играют крайне мало. Александр недавно восстановился после травмы. Учитывая насыщенный график обеих команд, можно ожидать, что оба украинца примут участие в матче этого турнире.

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Ареоля - Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон, Райс, Нобл, Ярмоленко, Лансини, Масуаку, Боуэн.

«Манчестер Сити»: Стеффен - Иган-Райли, Стоунз, Аке, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Палмер, Марез, Жезус, Грилиш.

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

27 октября, среда

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
Лондон. «Олимпийский стадион». 21:45
ТВ-трансляция – Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности