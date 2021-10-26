В среду, 27 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити».

Поединок пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в этом сезоне выступает очень качественно в чемпионате Англии и других турнирах. Команда Дэвида Мойеса набрали уже 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

В Кубке английской лиги «молотобойцы» стартовали на стадии третьего раунда. Лондонской команде не повезло с жеребом. Уже в первом матче они попали на «Манчестер Юнайтед». Лондонцы прошли статусного соперника со счетом 1:0. Теперь им предстоит встретиться с очередным манчестерским и клубом - «Манчестер Сити».

В Лиге Европы у лондонцев также все хорошо, команда одержала три уверенные победы над «Динамо» Загреб, «Рапидом» и «Генком» с общим счетом 7:0 и практически обеспечили себе выход в плей-офф.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на своем уровне выступает в этом сезоне. «Горожане» среди лидеров в АПЛ, занимают третье место, отставая от лидирующего «Челси» всего на два очка. В Лиге чемпионов команда также одержала две победы, уступив во втором туре ПСЖ (0:2).

Кубок английской лиги - турнир «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы выиграли четыре последние турнира. На первом этапе «горожане» получили клуб из третьего по силе дивизиона Англии - «Уикомб», который обыграли со счетом 6:1.

Прогноз на противостояние

Украинскому болельщику интересен этот матч противостоянием украинцев, вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко и защитника «Сити» Александра Зинченко. Однако в этом сезоне оба футболиста играют крайне мало. Александр недавно восстановился после травмы. Учитывая насыщенный график обеих команд, можно ожидать, что оба украинца примут участие в матче этого турнире.

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Ареоля - Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон, Райс, Нобл, Ярмоленко, Лансини, Масуаку, Боуэн.

«Манчестер Сити»: Стеффен - Иган-Райли, Стоунз, Аке, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Палмер, Марез, Жезус, Грилиш.

27 октября, среда