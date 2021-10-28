Вест Хэм
0 : 0
(5:3)
Ман Сити
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 5:3). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка английской лиги

  • 28.10.2021 13:08
  • 570 просмотров
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Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:0 (пен. 5:3). Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги лондонский «Вест Хэм» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» со счетом 5:3.

События матча
90+5' ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Джек Грилиш (Ман Сити).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Аарон Крессвелл (Вест Хэм).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Канселу (Ман Сити).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм).

Источник — Sport.ua

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