В матче 1/8 финала Кубка английской лиги лондонский «Вест Хэм» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» со счетом 5:3.
События матча
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джек Грилиш (Ман Сити).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Аарон Крессвелл (Вест Хэм).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Канселу (Ман Сити).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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