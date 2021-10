ФОТО. Табло стадиона Локомотива «выдало» Галатасараю состав Баварии

Вчера, 21 октября «Локомотив» в третьем туре Лиги Европы дома проиграл 0:1 «Галатасараю».

Перед матчем произошел забавный случай. Сотрудники стадиона в Москве вместо состава «Галатасарая» выдали на табло состав «Баварии» образца прошлого сезона. Но при этом с именем тренера не ошиблись – Фатих Терим:

Bayern player names displayed as Galatasaray's in error before their Europa League game against Lokomotiv Moscow [📸 @DailySabah] pic.twitter.com/oatQqjgmfY